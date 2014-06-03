به گزارش خبرگزاري مهر، در راستای اتصال خط انتقال گاز شهرستان بافق و ضرورت خارج شدن چند ایستگاه گاز از مدار، جریان گاز محور اصلی شهرستان مهریز به مدت سه روز قطع خواهد شد.

همچنین طی سه روز آخر هفته در شهرستان یزد، به احتمال قوی افت فشار و قطعی گاز در مناطق جنوبی حدفاصل دخمه تا میدان ابوذر، مناطق شرقی میدان ابوذر تا میدان شهدای محراب و مناطق شرقی بلوار مدرس تا خیابان خرمشهر وجود دارد.

بر اساس اين گزارش، افت فشار یا قطعی گاز در مناطق جنوبی پل تقوی تا میدان امام علی(ع) و از میدان امام علی(ع) تا چهار راه فضای سبز و گلزار شهدا (خلدبرین) احتمال دارد.

در اين اطلاعيه آمده است: ساكنان اين مناطق در صورت قطع گاز، به منطور جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، به سرعت نسبت به بستن شیر بعد از کنتور گاز (شیر اصلی گاز) اقدام كرده و تا هنگام وصل گاز و مراجعه ماموران این شرکت، شیر اصلی گاز را بسته نگه داشته و از دست‌کاری کنتور و رگلاتور خودداری كنند.

همچنین ضروری است، ساکنان در مناطق مذکور، به هنگام وصل مجدد گاز در منزل حضور داشته باشند و در صورت ترک منزل، پس از اطمینان از بسته بودن شیر اصلی گاز با همسایه خود هماهنگ كنند.