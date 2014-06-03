به گزارش خبرنگار مهر، مسیب میر رمضانی پیش از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان بخش با گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام راحل افزود: اخلاقيات حضرت امام(ره) را منحصر به فرد دانست و با بیان اینکه اين ويژگي ها باعث تحول در جامعه اسلامي شد، افزود: 14و 15 خرداد روزهای بزرگ و تاریخی در تقویم سیاسی انقلاب اسلامی ایران است و همه ملت مرهون ومدیون حضرت امام خمینی(ره) هستیم.

وي انتقال افكار و آثار حضرت امام به نسل هاي آينده را وظيفه مهم مسئولان و نسل حاضر دانست و تأكيد كرد : تهاجم فرهنگي و تهديد نظامي و تحريم اقتصادي همه اينها براي مقابله با تفكر امام است و اگر بخواهيم جمهوري اسلامي همچنان با قدرت و صلابت در دنيا بدرخشد ، بايد افكار و انديشه هاي رهبر كبير انقلاب اسلامي را به جوانان و آينده سازان كشور معرفي كنيم.

بخشدار مرکزی بابلسر نهضت امام خمینی(ره) را یک نهضت فرهنگی دانست و ادامه داد: این نهضت فرهنگی در درون خود با اهداف بلندی عجین بود که یکی از آن‌ها رسیدن به اقتصاد سالم و پویا برای ملتی بود که خواهان عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی است.

میر رمضانی اظهار کرد: باید با برگزاری عظیم سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) تلاش کنیم نسل های جدید کشور، انقلاب، رهبری انقلاب و ارزش های انقلاب را بخوبی درک کنند.

این مسئول یاد آور شد بزرگداشت یاد و نام امام راحل(ره)، صلابت نظام جمهوری اسلامی و عظمت ولایت فقیه خواهد بود وهرکاری که در این مسیر انجام دهیم تنها گوشه‌ای از زحمات کشیده شده برای به ثمر رسیدن انقلاب و ادای دینی به ساحت مقدس بنیانگذار انقلاب است.

وی به تأثير شخصيت امام راحل در پيروزي انقلاب اسلامي و شيوه زندگي در اين نظام مقدس اشاره کرد و خواستار انسجام و هماهنگي كميته هاي متشكله ستاد برگزاري مراسم بيست و پنجمين سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي در اجراي برنامه هاي گراميداشت ياد و خاطره امام راحل در سطح شهرستان شد.

با بیان اینکه امام خميني(ره) با اتکا به خداوند و نيروي مردمي توانست در مقابل رژيم شاه ايستادگي کند و انقلاب را به پيروزي برساند بر ضرورت الگوگيري جوانان از امام(ره( تاکید کرد و افزود: انتظار ما این است که برنامه ها با محور اندیشه وسیره ی حضرت امام (ره) تبیین شوند.

وی خاطر نشان کرد: بايد سعي شود در مجالس عزاداري ارتحال امام(ره)، پيام انقلاب و خط مشي امام(ره) مطرح شود تا نوجوانان و جوانان با الگوگيري از رفتار و منش حضرت امام(ره) بتوانند راه آينده خود را انتخاب کنند.