به گزارش خبرنگار مهر، برسي مدل‌هاي هواشناسي نشان دهنده افزايش شدت وزش باد در سطح خراسان رضوي از عصر امروز تا پايان هفته است كه وزش باد در غالب نقاط اين استان شديد و نسبتا شديد پيش‌بيني مي‌شود.

وقوع طوفان نسبتا شديد در خراسان رضوي

رئيس اداره كل پيش بيني هواشناسي خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع طوفان نسبتا شديد در خراسان رضوي از امروز خبر داد.

يحيي قائني پور شايعه وقوع طوفانی شبیه به تهران در مشهد را رد كرد و تاكيد كرد: وزش باد در مشهد نسبتا شديد است.

وي گفت: تا پايان هفته اين وزش باد ادامه دارد و در پاره اي از نقاط استان نيز توام با رگبار و رعد و برق و در نواحي مستعد همراه با بارش تگرگ خواهد بود.

احتمال آبگرفتگي معابر عمومي و سيلابي شدن مسيل‌ها

قائني پور ادامه داد: در اين مدت احتمال آبگرفتگي معابر عمومي و سيلابي شدن مسيل ها در سطح استان بويژه چهارشنبه وجود دارد.

رئيس اداره كل پيش بيني هواشناسي خراسان رضوي بيان كرد: پيش بيني مي شود وزش باد در بعضي ساعات بويژه در نيمه جنوبي به بالاتر از 20 متر بر ثانيه برسد.

وي افزود: فردا نيز بيشترين وزش باد در نواحي غربي و نيمه جنوبي است و پنج شنبه در نوار شرقي و جنوب شرق خراسان رضوي وزش باد از ساير نقاط شديدتر است.

قائني‌پور عنوان كرد: احتمال آبگرفتگي معابر و سيلابي شدن مسيل‌هادر سطح استان بويژه چهارشنبه وجود دارد.

دستگاه‌هاي خدمت رسان آماده‌اند

مدير عامل سازمان آتش نشاني مشهد نيز در گفتگو با مهر ضمن اعلام آمادگي صد درصدي اين سازمان براي مقابله با حوادث احتمالي مردم خواست تا احتياط هاي لازم را داشته باشند.

حسن جفري با تاكيد بر ضرورت اطلاع رساني رسانه‌ها در اين زمينه قبل از وقوع حادثه گفت: پيش بيني خطراتي مثل ريزش ساز‌ه‌هاي ناپايدار، دور بندي هاي پشت بام ها، داربست ها و درخت هايي كه احتمال سقوط دارند براي شهروندان ضرورت دارد.

وي ادامه داد: دستگاههاي خدمت رسان همگي در آماده باش هستند اما نكته اين است كه بيشترين مسئوليت براي شهروندان است كه با رعايت نكات ايمني از وقوع حوادث بكاهند.

جعفري تاكيد كرد: پيشگيري از حوادث و رعايت اصول ايمني به خصوص در ساخت و سازها در همه سال مورد تاكيد كارشناسان اين سازمان است و در ماه گذشته حادثه اي در اثر وقوع باد كه شديد هم نبود داشتيم كه فرو ريختن دور ريزي ساختمان باعث مرگ شهروندي شد.

تابلوها و اسكلت‌بندي‌هاي سطح شهر مهار شوند

وي با اعلام آمادگي براي وقوع حوادث احتمالي گفت: همچنين از موارد خطر ساز نصب برخي تابلوها و اسكللت‌بندي‌هاي ساختمان در شهر است كه ايمن نيستند و احتمال سقوط آنها هست كه بايد مهار شوند.

شب گذشته نيز وزش باد نسبتا شدیدی در شهرستانهای مختلف خراسان رضوی اتفاق افتاد که بیشترین آن مربوط به خواف با سرعت 83 کیلومتر در ساعت بود.

همچنين بعد از خواف، تربت حیدریه با 64 کیلومتر و تایباد با سرعت باد 54 کیلومتر در ساعت بیشترین سرعت وزش باد را داشته اند.

در این مدت در 10 شهرستان خراسان رضوی شامل قوچان، مشهد، سبزوار، نیشابور، گلمکان، تربت حیدریه، درگز، فریمان، زاوه و جوین باران باریده و بیشترین بارش در شهرستان نیشابور با شش و نیم میلیمتر بارندگی بوده است.

..................................

گزارش: زهره رنگ آميز