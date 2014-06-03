به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر سه شنیه در دیدار با اعضای هئیت تیراندازی استان زنجان افزود: در اسلام سفارش زیادی به ورزش تیراندازی شده است و روایات و سفارش های مختلفی زیادی به بحث ورزش تیراندازی شده است.



وی ادامه داد: فعالیت در این رشته مفرح و نشاط بخش توصیه بزرگان دین اسلام است و آنان همواره به والدین تاکید می کردند که به فرزندانشان برای زندگی بهتر ˈتیراندازی ، شنا و اسب سواریˈ یاد دهند.

حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: علاقه مندان بسیاری را به سوی خود جلب و جذب کرده است و این رشته ورزشی زنجان درسطح کشور مطرح است و ورزشکاران استان در مسابقات برون مرزی نیز رکورد دار هستند.

حجت الاسلام خاتمی گفت: تفریحات و سرگرمی ها باید سالم و نشاط آفرین بوده و با یاس و گوشه گیری منافات داشته باشد افزود: اگر این انرژی به طرز صحیح هدایت شود به یقین نتیجه مثبت و سازنده داشته و جامعه را از انحرافات و ناهنجاری ها دور خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: در کنار جنبه های مختلف ورزش تیراندازی در زمینه تفریحات و سرگرمی سالم نیز نقش موثر دارد.

حجت الاسلام خاتمی افزود: حکومت ها باید برای رفاه و تفریحات سالم در جامعه برنامه داشته باشند و تفریحات و سرگرمی ها باید سالم و نشاط آفرین بوده و با یاس و گوشه گیری منافات داشته باشد.