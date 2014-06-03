به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری روز سه‌شنبه در دیدار با علی اوسط هاشمی در استانداری بیان داشت: یکی از اولویت‌های اصلی و اقدامات اساسی کمیته امداد توانمند سازی و خودکفایی مددجویان از طریق ایجاد اشتغال است.

وی ابراز داشت: کمیته امداد آمادگی ساماندهی نیروهای جویای کار را از طریق واگذاری طرح‌های اشتغال زایی و مشاغل خرد و خانگی را دارد و لذا در این راستا اعتماد مردم به این نهاد به منظورکمک به رفع محرومیت و حمایت خانوده‌های اسیب‌پذیر سیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد در زمینه توانمندی خانواده‌های تحت حمایت، توانسته است نقش شفاف و ارزنده‌ای ایفا کند افزود: این خانواده‌ها اثبات کرده‌اند که فقر مساوی با بی استعدادی، افسردگی و تهی بودن نیست.

وی خودکفایی تعداد 4 هزار خانواده را در سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از دستاورد های قابل تامل در زمینه رفع محرومیت عنوان کرد و افزود: خودکفایی و تقویت مددجویان مستمر بگیر و همچنین تحت پوشش این نهاد نقش بسزایی در جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی دارد.

انواری طرح های اشتغالزایی به اجرا درآمده توسط این نهاد مردمی را در سراسر کشور به عنوان یکی از الگوهای موفق در ایجاد اشتغال و خودکفایی خانوده های آسیب پذیر و محروم عنوان کرد و گفت: باید از این تجارب و الگوهای موفق با حمایت مردم و دستگاه های خدمتگذار در راستای رفع محرومیت کامل در کشور بهره گرفت.