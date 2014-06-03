به گزارش خبرگزاری مهر، یک و صدمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با حضور رئیس و اعضای این شورا و معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور در سالن شهید رجایی این وزارتخانه برگزار شد.

شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در این جلسه پیشنهاد تغییر سیستم قطار شهری کرمانشاه از منوریل به قطار سبک شهری را مورد تصویب قرار داد.

خندان دل، رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: تمامی مواردی که در این جلسه اعضای شورا بیان کردند در کمیته فنی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش فنی مشاور طرح قطار شهری کرمانشاه، درباره امکان ناپذیری طرح منوریل در قسمت جنوبی شهر کرمانشاه نیز مورد بحث و تبادل قرار گرفته است.

شایان ذکر است در ادامه این جلسه آیین نامه داخلی تشکیل شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورد بررسی و تدوین اعضای شورای عالی قرار گرفت و طی آن آیین نامه مذکور به 21 ماده ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای سال گذشته بود که معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در نشست خبری خود از تصمیم برای راه اندازی خط "ال. آر.تی" به جای منوریل در برخی از مسیرهای کرمانشاه خبر داد.

وی با اعلام اینکه این تصمیم در سفر معاون وزیر و رئیس شورای عالی ترافیک کشور به کرمانشاه گرفته شده است، اعلام کرد که در سال 93 این پروژه آغاز نخواهد شد و بلکه فقط مطالعات و مقدمات آن انجام می شود که ظاهرا تصویب نهایی این پروژه در شورای عالی ترفیک کشور از مقدمات اجرایی شدن آن خواهد بود.