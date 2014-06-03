به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نخعی پیش از ظهر سه شنبه در بیست و سومین ستاد ساماندهی امور جوانان استان اظهار کرد: در حال حاضر دو هزار و 500 جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در زمینه اشتغال در نوبت دریافت تسهیلات هستند.

وی با بیان اینکه جشن ازدواج یکصد زوج جوان همزمان با هفته جوان برگزار می شود، افزود: دو میلیون تومان کمک بلاعوض به زوج های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) که در هفته جوان ازدواج کنند پرداخت می شود.

نخعی با بیان اینکه جمعیت کشور به سمت پیری سوق پیدا کرده و تعداد ازدواج نسبت به سنوات گذشته کاهش داشته است، ادامه داد: 11 هزار نفر از اعضای تحت پوشش کمیته امداد در استان شرایط ازدواج را دارند.

45 درصد جویندگان کار جوانان هستند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی نیز گفت: در سال گذشته 45 درصد جویندگان بازار کار را جوانان تشکیل می دادند.

محمد سنجری بیان کرد: اشتغال، کار آفرینی و فرهنگ کار اصلی ترین دغدغه جوانان است که هفته جوان فرصتی است تا به بحث اشتغال و توسعه کارآفرینی و تغییر نگاه فرهنگ کار پرداخته شود.

عضو شورای اسلامی شهر بیرجند نیز از احداث ایستگاه مطالعه در فضای پارک ها به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی خبر داد و اظهار کرد: برنامه زمزم معرفت به منظور پاسخگویی به مسائل و احکام دینی در فضای پارک ها برگزار می شود.

حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد بیان داشت: ایجاد و راه اندازی سرای محله یا خانه فرهنگ به منظور ایجاد زمینه فعالیت های فرهنگی و پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

اشتغال، مسکن و ازدواج مهم ترین چالش های پیش رو جوانان است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی نیز از برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای برای شش هزار و ۶۴۰ هنر آموز همزمان با تعطیلات تابستانی در سطح استان خبر داد و گفت: برای چهار هزار و 370 نفر در مراکز دولتی و دو هزار و 300 نفر در مراکز خصوصی دوره های آموزشی برگزار می شود.

حسین خوشایند اشتغال، مسکن و ازدواج را از مهم ترین چالش های پیش رو جوانان دانست.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی نیز از برگزاری 20 برنامه همزمان با هفته جوان در سراسر استان خبر داد و افزود: برگزاری اولین یادواره ورزشکار شهید شاخص جوان خراسان جنوبی در سال 93، برگزاری اولین دوره مسابقات ورزشی استانی سازمان های مردم نهاد، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، جشن دانش آموختگی، برگزاری جلسات مشاوره خانواده و تقدیر از جوانان نخبه مرتبط با هر دستگاه اجرایی، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهداء و برگزرای همایش خانواده و آسیب های اجتماعی از جمله این برنامه ها است.

حسن قیاسی برنامه ریزی برای جوانان را ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت های جوانان در راستای پیشبرد اهداف جامعه تاکید کرد.

وی بیان کرد: نگاه دولت به جوانان به عنوان قشر تاثیرگذار جامعه یک نگاه چند بعدی وهمه جانبه است که در زمینه های مادی و معنوی تقسیم می شود.