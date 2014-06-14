رشد منفی 9.5 درصدی صنعت مثبت شد/ عبور رشد صنعتی از مرز 3 درصد در سال 93

حسین ابویی مهریزی در گفتگو با مهر از مثبت شدن رشد منفی صنعت خبرداد و گفت: وزارت صنعت آمار مرتبط با رشد صنعتی را از مراجعی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پیگیری می کند تا آمار رشد صنعت را منتشر کنند، اما در عین حال، آنچه که هم اکنون مشاهده می شود این است که رشد منفی 9.5 درصدی صنعت در سال 91، خوشبختانه در سال 92 به صفر نزدیک شده و در سال جاری با افزایش، این رشد مثبت شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی کرده و امیدوار است که امسال نیز مطابق با برنامه های در نظر گرفته شده برای بخش تولید و صنعت کشور، بتواند رشد صنعت را از مرز 3 درصد عبور دهد.

وی با بیان اینکه امسال رشد سه درصدی برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: همواره رشد صنعت بالاتر از رشد اقتصادی کشور است که بر این اساس، رشد صنعتی در سال 93 نیز از مرز 3 درصد عبور خواهد کرد، البته باید دولت نیز همراهی کند تا به الزامات دستیابی به این رشد نیز دسترسی داشته باشیم.

ابویی مهریزی در پاسخ به این سئوال که همواره آمار رشد صنعتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سنوات گذشته با آمارهای بانک مرکزی متفاوت بوده است، خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رسیدن به عدد رشد صنعتی در کشور، 50 قلم کالا را پایش می کند که بر این اساس بررسی ها حکایت از آن دارد که در برخی از کالاهای این فهرست 50 گانه، برخی رشد منفی و برخی دیگر به لحاظ ارزش تولیدات و حجم سرمایه گذاری و اشتغال، رشد بالاتری یافته اند که در مجموع پیش بینی ما بر این است که رشد بخش صنعت در سال 93، از مرز سه درصد فراتر رود.