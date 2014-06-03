به گزارش خبرگزاری مهر، نجف قاراچورلو ظهر سه شنبه در جلسه بررسی چالش های ناباروری آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: نرخ ناباروری 15 درصد از اقشار مختلف را در آذربایجان شرقی به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به رویکرد اصلی جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی افزود: با توجه به اینکه جامعه به سمت و سوی جمعیت پیر می رود، توجه جدی به افزایش زاد و ولد یکی از رویکردهای مهم جهاد دانشگاهی است.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: رویکرد جهاددانشگاهی رویکرد تحقیقاتی در زمینه سلول های بنیادی و اهدای جنین به افراد نابارور است.

قاراچورلو اضافه کرد: در جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی آزمایش سلول های بنیادی به صورت تحقیقاتی آغاز شده و هدف از اجرای این طرح کمک به باروری افراد ناباور است.

گفتنی است در این جلسه که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پزشکان و کارکنان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی مسایل و مشکلات و همچنین پیشرفت های صورت گرفته را در زمینه ناباروری مطرح کردند.