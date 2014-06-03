به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رای هیات بازبینی 10 اثر به بخش اصلی و 2 اثر به بخش جنبی جشنواره سراسری نمایش خیابانی طلوع خرداد راه یافتند.

نمایشهای «صدای سکوت» به کارگردانی احسان فلاحیان از کرج، «چیزی شبیه زندگی» فیروز حیدرزاده از پاکدشت، «دوران دوران» روح اله صنایی از پیشوا، «به خاطر کی» احمد صمیمی از اصفهان، «مسافر» فرامرزقلیچ خانی از کرج، «مسافران» هادی عطایی از تهران، «بهاری به وسعت خزان» سامان خلیلیان از تهران، «باقرآباد» حیدر رضایی از دهلران، «یحیی ترلان» مهدی صالحیار از تبریز، «برای دخترم» مهدی حبیبی از ملایر آثار بخش اصلی جشنواره هستند.

آثار بخش جنبی نیز عبارتند از نمایش «پرده خوانی 15 خرداد» به کارگردانی محسن میرزاعلی از تهران، «آشیان من کجاست مادر» علی عمرانی از ورامین.

دومین یادواره فرهنگی هنری «طلوع خرداد» از 15 تا 19 خرداد ماه به دبیری برزین ضرغامی و با حمایت معاونت هنری وزارت ارشاد و اداره کل ارشاد استان تهران در شهرهای ورامین، پیشوا، قرچک و تهران برگزار می‌شود.

