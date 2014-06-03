سرهنگ احمد پوربافرانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام تعطیلات 14 و 15 خرداد ماه از ورود اتوبوس‌ها به داخل شهر قم جلوگیری می‌شود و اتوبوس‌ها در پارکسوارها پارک کرده و اتوبوسرانی نیز تمهیدات لازم را برای انتقال مسافران در نظر گرفته است.

وی گفت: برای مسجد مقدس جمکران محدودیت ترافیکی خاصی در نظر گرفته نشده است مگر اینکه پارکینگ‌ها پر شوند.

جانشین راهور فرماندهی انتظامی استان قم عنوان کرد: از ساعت 12 ظهر روز 14 خردادماه در حد فاصل خیابان ارم تا سه راه بازار، تقاطع شهدا، خیابان شبستان، محدودیت تردد و توقف اعمال می‌شود.

وی بیان کرد: در برخی از نقاط به صورت مقطعی محدودیت ترافیکی اعمال می‌شود که شامل تقاطع حجتیه، تقاطع شهدا، میدان روح الله، تقاطع عمار یاسر به سمت سه راه بازار می‌شوند.

سرهنگ پوربافرانی گفت: محدودیت اصلی راهنمایی و رانندگی جلوگیری از ورود اتوبوس‌ها به داخل شهر است.

وی بیان کرد: راهنمایی و رانندگی استان قم تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ترافیک در قم در ایام تعطیلات 14 و 15 خردادماه به کار می‌گیرد.

