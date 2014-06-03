به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد خطاب به اجلاس جوانان شورای اقتصادی اجتماعی که رویدادی دو روزه است و از صبح دوشنبه در نیویورک آغاز شده اظهار داشت :"این اجلاس درباره آینده شما است بنابراین باید دستور کار شما باشد". دبیرکل اشاره کرد با یک میلیارد و800 میلیون نوجوان و جوان در سراسر جهان، افراد جوان با چالش هایی منحصر به فرد در تامین آموزش با کیفیت، بهداشت اولیه و کار شرافتمندانه رو به رو هستند.

وی افزود: آنان همچنین با چالش هایی جهانی مانند تغییرات آب و هوایی مواجه اند. "دنیایی سرشار از نیاز و در عین حال فرصت پیش رو است. بنابراین اینجانب شما را ترغیب می کنم به ادا کردن سهم خود تداوم دهید.

به گفته بان کی مون، به عنوان شهروندان جهان به نشان دادن توان مدیریت خود تداوم دهید." وی در ترغیب شرکت کنندگان جوان افزود "به ایجاد تغییر و تحول تداوم دهید." اجلاس مزبور در حالی آغاز به کار کرده که سازمان ملل متحد و دولت های عضو آن مشغول تدوین ماهرانه دستور کار توسعه ای پایدار پس از 2015 هستند یعنی ضرب العجل برای دستیابی به هدف هایی که عمدتا ضد فقر بود و هنگام تصویت آرمان های توسعه هزاره در 2000 مطرح شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد تصریح کرد: این مذاکرات باید در نظر داشته باشد که با نیمی از جمعیت جهان که زیر 25 سال سن دارند، نسل جوان فعلی تاکنون پرشمارترین است و اهداف ویژه ای متمرکز برجوانان باید در هر چارچوب توسعه ای مربوط به آینده گنجانده شود. نمایندگان اجلاس جوانان، فردا به عنوان بخشی از دستور کار خود "فراخوان جوانان جهان" را به دولت های عضو و احمد الهنداوی، نماینده بان کی مون ارائه خواهند داد.

این فراخوان بر آموزش، اشتغال و کارآفرینی، سلامت، صلح و امنیت و حاکمیت به عنوان حوزه های موضوعی تاکید دارد که بیشترین نگرانی را در آینده یرای آنان ایجاد می کند.



