به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، "سرگی چمزوف" رئیس شرکت "روس تخنولوگیا" روسیه با اشاره به لغو تحریم ارسال تسلیحات علیه پاکستان از گفتگوها برای تحویل بالگردهای "Mi-35" روسیه به پاکستان خبر داد.



این اظهارات درحالیست که پیشتر یکی از منابع وزارت امور خارجه پاکستان در گفتگو با ریانووستی گزارشها درباره تحریم فروش سلاح از روسیه به پاکستان را رد کرده بود.