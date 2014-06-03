به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری و مراسم رونمایی از گنجینه نفیس صوتی کتاب شریف صحیفه سجادیه پیش از ظهر امروز سه شنبه 13 خردادماه همزمان با ولادت امام سجاد(ع) با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین مشکوری مدیر کانون خورشید به عنوان اولین مرکز ترویج رسانه ای معارف غدیر و صحیفه سجادیه در خبرگزاری شبستان برگزار شد.

مشکوری در ابتدا گفت: شخصیت نورانی امام سجاد(ع) از آن شخصیتهایی است که شیعه کمتراز ابعاد مختلف آن مطلع است. ایشان در واقعه کربلا حضور داشتند. لحظات سخت عاشورا و شهید شدن نزدیکانش را دیده و درک کرده اند. امام سجاد(ع) بعد از عاشورا 35 سال زندگی می کنند و در شدیدترین فضای اختناق امویان که برای ایشان ایجاد کرده بودند به تبلیغ و ترویج اسلام ناب پرداختند. خود ایشان فرموده در زمانی زندگی می کنم که تنها 4 نفر ما را دوست دارند. در این زمانه است که امام سجاد(ع) در صدد تربیت و احیای شیعه پرداختند. 35 سال اقدامات مفصلی انجام می دهند.

وی افزود: امام سجاد(ع) در این زمان پر اختناق مطالبی را در قالب دعا و مناجات در موضوعات اخلاقی، اجتماعی، تاریخی و گاهی سیاسی بیان و تألیف کردند و در اختیار عموم مردم گذاشتند. مردم آن زمان کم کم به اصلاح خود پرداختند تا نوبت به امام باقر(ع) رسید و شیعه آرام آرام تقویت شد و جایی رسید که در زمان امام صادق(ع) ایشان چهار هزار شاگرد داشتند. بنابراین حقی که امام سجاد(ع) بر شیعیان دارند کمتر بدان پرداخته شده است.

مدیر کانون خورشید ادامه داد: امام سجاد(ع) صحیفه سجادیه را با این پس زمینه فکری که عرض کردم نوشتند و تنها کتابی است که 3 امام معصوم در تبیین و تدوینش نقش داشتند. امام صادق(ع) راجع این کتاب فرموده: این کتاب شریفه فرمایش جدم امام سجاد(ع) است که پدرم (امام محمدباقر(ع)) با خط خود نوشت در حالی که من شاهد آن بودم.

مشکوری تصریح کرد: حضرت امام(ره) این کتاب را از افتخارات شیعه و زبور آل محمد(ص) معرفی می کند. مقام معظم رهبری فرمودند این کتاب واقعاً کتاب معجز نشانی است. علت نامیدن این کتاب به این نام (کتاب معجز نشان) هم از روی همین فرموده مقام معظم رهبری است. مقام معظم رهبری تعابیر مختلفی از این کتاب دارند از جمله فرموده این کتاب عصاره معارف اهل بیت(ع) و از ذخایر معنوی و نغمه معنوی اهل بیت(ع) است. مقام معظم رهبری به مناسبت ولات امام زین العابدین(ع) فرمودند جادارد توجه بیشتری به این کتاب بشود خلاصه و عصاره ای از معارف اهل بیت(ع) در این کتاب گنجانیده شده است؛ درآن تأمل کنید و با آن انس بگیرید.

وی عنوان کرد: این مجموعه صوتی مشتمل است بر قرائت متن عربی آن با نوای منصور نورایی از دعای 1 تا 20 و مهدی سلحشور دعای بیستم (مکارم الاخلاق) و حجت الاسلام حمید نجفی از دعای 21 تا 44 و محمدرضا غلامرضا زاده از دعای 45 تا 54. ترجمه آن هم از آیت الله صفایی بوشهری امام جمعه بوشهر و بیان شرح اجمالی و راهنمایی کتاب توسط حجت الاسلام محمدرضا اعوانی است و ترجمه فارسی آن با صدای محمدرضا سرشار( قصه گو ظهر جمعه ها) می باشد.

میثم ناصر معاونت رسانه ای کانون خورشید هم در این نشست گفت: سی دی اثر محصول اخیری است که توسط کانون خورشید و معاونت رسانه ای آن تهیه شده و این معاونت پژوهشهای خروجی در دو حوزه غدیرپژوهی و صحیفه سجادیه پژوهی دارد و این آثار را تبدیل به محصولاتی قابل دسترس برای عموم می کند. ما علاوه بر این اثر، نرم افزار جامع الغدیر که کتاب شریف الغدیر در 11000 فیش در موضوعات مختلف دسته بندی شده است ارائه کرده ایم.

وی افزود: انیمیشن های غدیری در حوزه کودکان ساخته ایم و دوره آموزش غدیرپژوهی در اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه شریف برای نخبگان آن برگزار کردیم. در تلاشیم که این محصولات و استفاده و عمل به آنها یک فرهنگ عمومی شود. علاوه بر اینها امکان خروجیهای غدیر پژوهی و صحیفه پژوهی را از طریق اپراتورهای تلفن همراه هموار ساخته ایم.

وی افزود: این اثر(گنجینه صوتی صحیفه سجادیه) به خاطر اینکه کار نوینی در شرح اجمالی آن شده کار متفاوتی و متمایز از سایر محصولات فرهنگی است. وجه تمایز دیگر این اثر این است که ترجمه فارسی توسط محمدرضا سرشار گفته شده است. این محصول را ما برای فروش در نمایشگاه قرآن با حضور دکتر حداد عادل و آیت الله بوشهری ارائه می دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی مدیر عامل خبرگزاری شبستان هم گفت: صحیفه سجادیه اثری ارزشمند بعد از قرآن و نهج البلاغه برای مسلمانان و بویژه شیعیان است. وظیفه داریم به این کتاب سری بزنیم و دائماً شفا بخشی آنرا رصد کنیم و ببینیم در چه جایگاهی هستیم. رساله حقوق امام سجاد(ع) ارزشمندترین اثر در این زمینه است که حتی حق تک تک اعضای بدن را بر انسان نوشته اند و رابطه انسان با خود و با خدای خود و با دیگران را بیان کرده اند. امام(ره) هم در وصیت نامه خود آورده اند که ما مفتخریم که صحیفه سجادیه از آن ماست. باید دو مأموریت در این زمینه انجام دهیم یکی مهجوریت زدایی از ساحت قرآن است و یکی مظلومیت زدایی از ائمه معصومین(ع) است.