به گزارش خبرنگار مهر، طوفان عصر روز گذشته در قرچک که با سرعت بیش از 120 کیلومتر این شهرستان را درنوردید، خسارات مالی بر این شهرستان تازه تأسیس تحمیل کرد.

از روز گذشته فرمانداری قرچک با ایجاد تمهیدات ویژه ای از دستگاه های امدادرسان برای خدمت رسانی به مردم هماهنگی های لازم را صورت داده و برخی ادارات را متولی بررسی میزان خسارات وارده به تأسیسات و خانه های مردم شدند.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع طوفان سهمگین در قرچک اظهار داشت: طوفان روز گذشته در قرچک موجب افتادن برخی تیرهای برق در این شهرستان شده و به برخی از تأسیسات خسارت وارد کرد.

فرماندار قرچک افزود: بر اثر وقوع توفان، تعدادی از دیوارهای خانه ها و برخی از درختان فرو ریخت اما هنوز رقم دقیقی از میزان خسارت وارد شده به این خانه ها در دست نیست.

وی ادامه داد: خوشبختانه تمامی تلفات وارد شده در قرچک مالی بوده و خسارت جانی در طوفان روز گذشته به مراکز بهداشتی و امدادرسان قرچک گزارش نشده است.

صادقی اضافه کرد: این طوفان سبب شد تا برق در مناطق مختلف قرچک قطع شده اما از همان لحظات اولیه تمامی گروه های امدادرسان ائم از آتشنشانی و هلال احمر و اورژانس به خدمت رسانی مشغول هستند.