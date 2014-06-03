به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شواری ورزش استان خوزستان اظهار کرد: احساس بی مسئولیتی بالای برخی از مسئولان استان ما در حوزه ورزش و جوانان واقعا جای گله دارد. باید به ورزش و جوانان بیش از پیش کمک کنیم ضمن اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول هستند و باید فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه اگر صاحب فکر باشیم هر جا که برویم برنامه خواهیم داشت، افزود: بعضی از مجموعه ها کار برنامه ای انجام می دهند و خود مسئولان اصلی کشور برای حفظ آن خرج می کنند. من توصیه می کنم در سطح استان علت موفقیت دو نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و باشگاه فولاد مورد بررسی قرار بگیرد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: علت تاخیر تشکیل این شورا این است که از اعضا و معاونان استاندار انتظار دارم تا با برنامه کار کنند و همفکری داشته باشند. در حقیقت شورای ورزشی را تشکیل ندادیم تا پس از برنامه های زیاد و با هماهنگی بهتر برای هر موضوعی مصوبه گرفتند.

مقتدایی بیان کرد: احساس من این است که مسئولان ما نسبت به برخی مسائل به ویژه ورزش و جوانان حساس نیستند و اگر قرار است همینطور جلسه تشکیل شود و فقط حرف زده شود اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. در استان دو مجموعه مولد «آموزش و پرورش» و «ورزش و جوانان» را داریم. آموزش و پرورش باید افتخار بیافریند و کسب علم را جزو اولویت های خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش اگر الزام به واجب التعلیم نکند باید طرح جدید مصوب کند که برای رفع بی سوادی باید چه کاری انجام دهد. با رشد بی سوادی در جامعه ما شاهد تعرض به دیگران، بی ادبی، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و سایر زمینه ها خواهیم بود.

استاندار خوزستان تاکید کرد: هر وقت هزینه زندان، مواد مخدر و پرداخت خسارت بیمه جانی و مالی بالا می رود نشان دهنده این است که ما درست کار نکرده ایم. به عنوان مثال به جای طرح دادن برای جمع آوری قلیان ها باید از پایه درست کار کنیم تا جوانان به این سمت گرایش پیدا نکنند. توجه مسئولان باید به خروجی آموزش و پرورش در بعد علمی باشد.

مقتدایی با تاکید بر اینکه انجام هر کاری اصول خاص خود را دارد، گفت: پرورش اندام و نیروی قهرمانی اصول خاص خود را دارد. باید به ورزش و جوانان بیش از پیش کمک کنیم. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول هستند و باید فعالیت کنند. اگر از استعداد جوانان به خوبی استفاده نشود ما باید پاسخگو باشیم. چربی بالا و هزار بیماری دیگر موجود در جامعه نتیجه عدم نهادینه سازی ورزش همگانی است.

وی عنوان کرد: اگر در بخش ورزش کار کردید جامعه سالم و ورزش همگانی خواهیم داشت. مجموعه آموزش و پرورش و ورزش و جوانان به هم پیوسته هستند. اعضای شورای ورزش باید به سازمان هایشان نظم و برنامه دهند و حساسیت بیشتری داشته باشند.

استاندار خوزستان یادآور شد: بیکاری و اعتیاد جوانان و مزاحمت های ناموسی باید پیگیری شود تا در جامعه رخ ندهد و در حقیقت ما نباید زیرساخت های وقوع این مسائل را فراهم کنیم. این وضعیت فعلی ورزش در شان جوانان و مردم استان خوزستان نیست.

مقتدایی در پایان گفت: باید با جدیت بیشتری باید کار کنیم در زمینه ورزش و احساس مسئولیت هایمان باید بیشتر شود. اوضاع و احوال حاشیه نشینی بسیار حاد است و در اهواز جمعیت این حاشیه ها بر جمعیت شهر غالب شده است که برای ورزش این افراد نیز باید چاره ای اندیشیده شود.