به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح سه شنبه در دیدار با جمعی از جانبازان استان سمنان در محل استانداری ضمن اشاره به ماه پرفضیلت شعبان که در آن اعیاد بزرگ ائمه اطهار (س) و ماه خرداد که سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، این مناسبتهای بزرگ را سراسر درس برای انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: ماه خرداد یاد و خاطره رهبریهای حکیمانه امام راحل و سالروز قیام 15 خرداد که نقطه عطفی در آغاز انقلاب اسلامی داشت در ذهن مردم عزیزمان تداعی می شود و عجین شدن ولادت ها با این ایام پیام روشنی از حفظ ارزش ها و ایثارگری ها برای عاشقان ولایت دارد.

وی با اشاره به مراسم بیست و پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره ) گفت: سیره و روش امام راحل تکریم و تجلیل از ایثارگری ها و رزمندگـان بود و به بسیجیان و دلاور مردان دفاع مقدس عشق می ورزید.

استاندار سمنان افزود: بسیجیان و رزمندگان در دوران دفاع مقدس با ایثار و شهادت و از خود گذشتگی که داشتند افتخار بزرگی در طول تاریخ به ثبت رساندند و امروز رزمندگان و جانبازان باید با تأسی از بزرگ جانباز کربلای حسینی، روحیه ایثار و از خودگذشتگی را در جامعه ترویج می کنند.

وکیلی گفت: امروز هم فرزندان امام بزرگوار در حفظ ارزش ها در جامعه، دغدغه دین، فرهنگ و حفظ انقلاب اسلامی را دارند و این امر برای جامعه ارزشمند است.

استاندار سمنان همچنین با اشاره به هجمه و دشمنی های استکبار جهانی افزود: امروز هم دشمن به شدت به دنبال ضربه زدن به ارزشهای اسلامی است و تنها کسانی که می توانند در مقابل جنگ نرم بایستند همین جانبازان و ایثارگران هستند.

وکیلی ادامه داد: امروز هم با اطاعت از فرامین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی می توان راه انقلاب اسلامی را تداوم بخشید و در مقابل هجمه دشمنان ایستاد.

وی با اشاره به شعار سال، بحث فرهنگ را مهم برشمرد و افزود: دشمن فرهنگ را که اساس و پایه است مورد هجمه قرار داده که باید با ترویج فرهنگ ایثار با این هجمه مقابله کرد و برای حفظ ارزش های ناب اسلامی در پرتو اطاعت از رهبری با مدیریت جهادی و عزم ملی تلاش بزرگی انجام دهیم.

استاندار سمنان با اشاره به ایام ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) افزود: پیروی از ولایت را باید از سیره و روش زندگانی آن بزرگوار آموخت و در عصر امروز اگر بخواهیم حافظان خوبی از ارزشها باشیم باید مدافعان حریم ولایت و رهبر معظم انقلاب اسلامی باشیم و برای حفظ و تداوم راه شهیدان، مطیع بودن از ولایت امر مهمی است.

وکیلی همچنین جایگاه جانبازان را در تشکیلات اداری مهم برشمرد و افزود: آرامش، امنیت و سربلندی جامعه امروزی مدیون ایثارگریهای جانبازان عزیز است که باید جایگاه و منزلت آنان همواره مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه تعدادی از جانبازان خاطرات و مسائل خودشان را بازگو و در آخر از سوی استاندار سمنان با لوح تقدیر از ایشان تجلیل بعمل آمد.