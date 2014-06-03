به گزارش خبرنگار مهر، داوود یاوری ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه حفظ اشتغال و ایجاد آن را از اولویت‌های برنامه مقام عالی وزارت‌خانه دانست و اظهار داشت: بیکاری تبعات منفی بسیاری در جامعه دارد و کرمانشاه در رتبه‌های اول بیکاری در کشور قرار دارد.

یاوری گفت: اولویت ما در این اداره کل علاوه بر حفظ اشتغال موجود ایجاد شغل است.

وی تصریح کرد: این یک حرکت جهادی است که در صورت انجام آن می‌توان ادعا کرد که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارش را درست انجام داده است.

مدیرکل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بر رعایت عدالت و انصاف در بعد سازمانی تاکید کرد و گفت: توجه به اصل شایسته‌سالاری و سپردن کار به کاردان، داشتن صداقت، ایجاد فضای نقدپذیری و جلب اعتماد ازدیگر اولویت‌های ما در مدیریت جدید این اداره کل خواهد بود.

یاوری ادامه داد: جلوگیری از بروکراسی اداری، خدمت به ارباب رجوع و برآورده کردن برنامه‌های وزارت‌خانه از موارد مورد تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ما در تحق آن اهتمام کامل داریم.

وی رکود، تورم و بیکاری را سه مشکل اساسی پیش روی استان دانست و یادآور شد: متاسفانه کرمانشاه در رتبه‌های اول بیکاری است، لذا باید اهمیت ویژه ای به بحث جذب سرمایه گذاران در زمینه های صنعت، معدن و کشاورزی استان داده شود.

یاوری بر حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان تاکید کرد.