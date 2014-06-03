به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری ظهر سه شنبه در جمع مدیران این شهرستان افزود: امام به عنوان تاثیرگذارترین شخصیت قرن اخیر برای رضای حق علیه رژیم ستمشاهی قیام کرد و توانست پس از 15 سال مبارزه سرانجام انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند.

وی همچنین با بیان اینکه امام امت ایران اسلامی را از زیر یوغ استعمار نجات بخشید، اظهارداشت: امام راحل در مقابل رژیم شاهنشاهی ایستاد تا اسلام ناب محمدی (ص) را در کشور احیا کند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: حضرت امام با توکل به خدای بزرگ بنای انقلابی را گذاشت که چیزی جزء عزت، استقلال و سربلندی برای ملت ایران به همراه نداشت.

وی افزود: افکار و اندیشه حضزت امام خمینی رحمت الله علیه در میان مردم و به خصوص نسل جوان زنده و پویا است و بدون شک چراغ راه ملت ایران برای رسیدن به سعادت و عزت ابدی خواهد بود.

شکری تصریح کرد: امام خمینی (ره) با رهبری انقلاب اسلامی ایران و ایستادن در مقابل قدرت های بزرگ استعماری به همه مستضعفان رنج کشیده دنیا ثابت کرد که می توان با اتکا به قدرت خداوند در مقابل قدرت های مادی و دنیوی ایستاد و برای سرنوشت خود تصمیم گرفت.

وی یادآورشد: امام با افکار و اندیشه های خود نه تنها برای ایران بلکه برای همه مردم جهان تاثیر بسیاری برجا گذاشت و موجب تحولی بزرگ در صحنه سیاسی منطقه و جهان شد.