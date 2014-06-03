به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه لوکزامبورگ که صبح امروز در محل وزارت امور خارجه برگزار شد با اشاره به این که وزیر خارجه قبلی لوکزامبورگ 11 سال پیش سفری به ایران داشته است، گفت: روابط دیرینه ایران و لوکزامبورگ از سال 1949 یعنی حدود 60 سال پیش برقرارشد روابط در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، بانکی و فرهنگی وجود داشت. در سال های گذشته مقداری از حجم روابط کاسته شده که امیدواریم با شرایط جدید روابط گسترش یابد.

وی ادامه داد: با وزیر امور خارجه لوکزامبورگ گفتگوهای خوبی در موضوعات مختلف مورد علاقه دو کشور و مسایل دو جانبه داشتیم و در بحث هسته ای نیز صحبت کردیم. گفتگو و بحث خوبی در مورد حقوق بشر و زمینه های همکاری در حوزه حقوق بشر و دیدگاه ها در این زمینه وجود دارد. انشاءالله گفتگوها را ادامه می دهیم و امیدواریم این سفر برای گسترش همکاری بین دو کشور و همچنین ایران و اتحادیه اروپا که لوکزامبورگ از اعضای فعال آن است موثر باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در پاسخ به سوالی درباره انتخابات سوریه که از امروز آغاز شده و همچنین واکنش غرب به این انتخابات اظهار داشت: ما همواره اعتقاد داشتیم که تنها راه حل فاجعه انسانی و منطقه ای در سوریه این است که مردم سوریه اجازه داشته باشند آینده خود را تعیین کنند، صندوق های رای بهترین روش تعیین سرنوشت توسط مردم است.

وی ادامه داد: ما از خواست تعیین سرنوشت همه کشورها توسط مردم حمایت می کنیم و به آن احترام می گذاریم و اعتقاد داریم روند مصالحه در سوریه باید ادامه پیدا کند و با همه افراد و گروه هایی که به آینده سوریه دل بسته اند و می توانند نقش داشته باشند همکاری می کنیم.

ظریف با بیان این که پدیده خطرناک افراط گرایی و فرقه گرایی در منطقه وجود دارد که با آن روبرو هستیم، اظهار داشت: این دو پدیده به یکدیگر مرتبط هستند و باعث بی ثباتی نه تنها در منطقه ما بلکه در کل جهان شده اند. با راه حل سیاسی که انتخابات بخشی از آن است امکان برخورد حرفه ای با خشونت و افراط فراهم می شود تا بتوانیم به مردم سوریه برای بازگشت به شرایط آرام کمک کنیم.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از هر گونه حرکتی برای کمک رسانی انسان دوستانه واقعی بدون اهداف سیاسی حمایت می کند و امیدواریم بتوانیم به همه نیازمندان کمک کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال دیگری درباره زمینه همکاری بین ایران و لوکزامبورگ در ایران که از سوی خبرگزاری لوکزامبورگ پرسیده شد گفت: ما زمینه های متعدد همکاری بین ایران و اتحادیه اروپا و لوکزامبورگ را داریم که با سرمایه گذاری فنی، مهندسی، سیمان، نفت، گاز و پتروشیمی امکان این همکاری ها فراهم می شود، لوکزامبورگ نقش قابل توجهی بر زمینه همکاری ها دارد و امیدواریم شاهد حضور موثر لوکزامبورگ در سرمایه گذاری در ایران باشیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مقاله فایل کالسی خود مبنی بر این که ایران یک قدرت بزرگ منطقه ای محکم است، اظهار داشت: اعتقاد دارم ایران به عنوان کشوری که امکانات جغرافیایی، نیروی انسانی، سابقه تاریخی و استقلال سیاسی که نتیجه انقلاب اسلامی است را داراست توان بازیگری موثر در منطقه و سطح جهان را دارد و به عنوان بازیگر جدی منطقه ای و عرصه بین المللی تمایل به گفتگو و فهم و راه حل مشترک دارد و می تواند نقش مهمی را ایفا کند.

ظریف با اشاره به نقش ایران در خلیج فارس بیان کرد: خلیج فارسی از اهمیت استراتژیک برخوردار است. دیدار اخیر امیر کویت در ایران که بعد از نزدیک به 50 سال صورت گرفت نشان دهنده همکاری ها و این که روابط خوبی داریم و امیدواریم این روابط سازنده و موثر برای تصویر آینده ایران مفید باشد.

وی اظهار داشت: ایران کشوری است که برای نشان دادن قدرت نه نیاز به ابزار نظامی و نه کشورگشایی دارد. کشوری که هیچگاه به همسایگان خود تجاوز نکرده و هرگاه مورد تجاوز قرار گرفته با اعتماد به نفس دفاع کرده است. ما آماده همکاری با همه کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر همسایگان در این منطقه هستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در ادامه این نشست پس از اظهارات وزیر امور خارجه لوکزامبورگ در پاسخ به سوالی درباره حقوق بشر و نقض حقوق بشر در اروپا در مورد تحریم ها علیه ایران و همچنین درباره سوریه و حضور اروپاییان در سوریه علیه دولت ، گفت: فکر می کنم همه کشورها باید با واقع بینی با موضوع حقوق بشر و سوریه برخورد کنند. هر دو موضوع پیچیده است و ابعاد مختلفی دارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی داشته و دارد که بحران سوریه به نتیجه برسد، آنهایی که به راه حل نظامی اعتقاد دارند آن هم افرادی که با ترور و خشونت باعث مشکل مردم سوریه شده اند نیاز است که به واقعیت نگاه کنند. حضور گسترده آوارگان سوری در لبنان را ببینند و ببینند که چرا مانع می شوند مردم سوریه خود تصمیم بگیرند، چرا پیش داوری می کند و اجازه نمی دهند مردم سوریه به نتیجه برسند.

ظریف ادامه داد: اگر تمایل داریم بخش حقوق بشر به صورت جدی مورد حمایت قرار گیرد نیاز است که به حقوق بشر نه به عنوان ابزار بلکه یک هدف نگاه کنیم. باید حد حقوق بشر را به صورت جدی مدنظر قرار دهیم و توجه کنیم که محروم کردن مردم از دارو نقض حقوق بشر و حیات است، نمی شود با حقوق بشر انتخابی رفتار کرد.

وی با اشاره به این که حقوق بشر به هم پیوسته است اظهار داشت: محروم کردن از حق غذا، دارو این که مردم با پول خود دارو بخرند نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و در حد پیگیری در عرصه بین المللی است و اگر به این موضوعات علاقه مند هستیم بهتر است همه موضوعات را پیگیری کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: از همکار خود برای آمادگی همکاری در همه این زمینه ها سپاسگزارم. جمهوری اسلامی ایران آمادگی گفتگو به صورت جدی، صادقانه و فراگیر را دارد.