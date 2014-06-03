به گزارش خبرنگار مهر، جلیل حسنی پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: استاندار استان طی احکامی بخشداران دو بخش از شهرستان لنده را منصوب کرد.

وی بیان داشت: طی این احکام "موسی محتشم" به عنوان بخشدار "موگرمون" و "عادل مرادی" به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان لنده منصوب شده اند.

حسنی اظهار داشت: بخشداران جدید هر دو از کارمندان فرمانداری شهرستان لنده هستند و پیش از این مسئولیت هایی در این فرمانداری داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان تازه تاسیس لنده در بخش گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.