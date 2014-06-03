علی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام جزئیات پرونده نزاع در رامهرمز عنوان کرد: در این نزاع که بین دو خانواده رامهرمزی بر روی یک قطعه زمین به وقوع پیوست دو نفر از مهاجمان در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند.



وی افزود: مهاجمان در این پرونده سه برادر بوده اند که البته برادر سوم متواری شده بود که پس از چند روز خود را به اداره پلیس معرفی و در حال حاضر تا تکمیل شدن پرونده در زندان به سر می برد.



دبیر ستاد رسیدگی به جرایم خاص در استان خوزستان با بیان اینکه، در این درگیری یک فرد رهگذر و یکی از همسایگان این دو خانواده نیز کشته شده، گفت: این سه برادر یک برادر دیگر نیز دارند که البته تاکنون مشخص نشد که این فرد هم در درگیری نقشی داشته است.



معاون قضایی دادگستری خوزستان همچنین در خصوص پرونده ترور دادستان خرمشهر اظهار کرد: تحقیقات در این زمینه ادامه دارد اما تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده ایم.



دبیر ستاد رسیدگی به جرایم خاص در استان خوزستان تصریح کرد: متاسفانه پرونده های درگیری، نزاع و مزاحمان تلفنی در استان از آمار بسیار بالایی برخوردار هستند به همین دلیل در این زمینه نیازمند فرهنگ سازی هستیم.

