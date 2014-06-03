به گزارش خبرنگار مهر، محمد صارمی زاده صبح سه شنبه در جلسه کمیته بیماران خاص استان سمنان که در محل سالن کوثر استانداری برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از خدمات خیرین در امر بیماران خاص بر همگرایی و تعامل بیشتر مسئولان در امر حمایت از بیماران خاص تاکید کرد و گفت: نقش رسانه ها و صدا وسیما در تعمیق فرهنگ اهدای اعضا و فرهنگ سازی پیشگیری از بیماریهای خاص اساسی است.

وی با تاکید بر پرهیز جدی از موازی کاری نهادهای خصوصی و دولتی افزود: باید بسترهای لازم برای همه کسانی که می خواهند در هر بخشی با هر انگیزه، سلیقه و دیدگاهی خیر باشند فراهم شود و در امر کمک های مردمی و کمک های نهادهای مختلف دولتی باید همسویی وجود داشته باشد و از موازی کاری بپرهیزیم.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان سمنان بر بستر سازی فرهنگی از طریق صدا و سیما تاکید کرد و افزود: رسانه ها و صدا و سیما باید در امر فرهنگ سازی اهداء عضو و تولد دوباره بخشیدن به بیماران نیازمند پیوند اعضاء تلاش کنند.

صارمی زاده ضمن ابراز خرسندی از عملکرد دولت تدبیر وامید در حوزه سلامت جامعه گفت: باید با توجه جدی به این امر اقدام موثری در حوزه حمایت از بیماران خاص صورت گیرد تا این افراد جز بیماری خود دغدغه ای در بحث درمان و هزینه های درمانی نداشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه باید زمینه اشتغال برای کسانی که بیمار خاص محسوب می شوند فراهم شود افزود: اگر این بیماران به کار اشتغال داشته باشند دیگر کمتر به بیماری فکر می کنند و این مسئله می تواند در حفظ روحیه آنان و در بهبودی موثر باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان همچنین بر همسویی و همگرایی تشکل های بیماران خاص تاکید کرد و افزود: همه باید در راستای کاهش مشکلات این بیماران با هدف مشترک تلاش کنند.

صارمی زاده افزود: بحث پیشگیری در همه زمینه ها باید در اولویت کار اساتید دانشگاه ها، پزشکان، رسانه ها، صدا و سیما قرار گیرد و در این راستا طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در مدارس و دانشگاه ها در خصوص پیشگیری از بیماریهای خاص را خواستار شد.

وی به تشکیل جلسه با موسسات مالی و اعتباری، بانک های دولتی و خصوصی اشاره و همچنین بر توجه و حمایت ویژه از بیماران خاص توسط سازمان های بیمه گر تاکید کرد.

در این جلسه گزارشی از وضعیت بیماران خاص در استان ارائه و همچنین بر ساماندهی انجمن ها و خیریه های فعال در زمینه حمایت از بیماران خاص تاکید و نحوه برگزاری جلسات مستمر انجمن ها با یکدیگر و تعامل بیشتر با مراکز درمانی و دانشگاه علوم پزشکی و دستگاههای اجرائی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار