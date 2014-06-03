به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کردلو پیش از ظهر سه شنبه در نشست ستاد بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد ارتحال امام(ره) در فرمانداری فردیس اظهار داشت: مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) مظهر وحدت و همدلی ملت ایران و مسلمانان جهان است از همین روی باید با شایستگی و شکوه هر چه بیشتر برگزار شود.

وی گفت: براین اساس طی روزهای گذشته هماهنگی های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم در این شهرستان انجام و تدابیر لازم پیش بینی شده است.

کرلو با بیان اینکه برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی(ره) فرصت مناسبی برای تبیین و ترویج شخصیت و اندیشه های امام خمینی(ره) است، گفت: حضرت امام شخصیتی بی نظیر است که حیات سیاسی و اجتماعی ایران را تغییر داد و باید رویکرد برنامه های نکوداشت ایشان در جهات معرفی اندیشه های آرمانی امام به نسل امروز و نسل آینده ایران اسلامی باشد.

این مسئول با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای این ایام یادآور شد: برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی، توزیع بسته های فرهنگی و برگزاری مراسم عزاداری از جمله برنامه هایی است که برای این ایام تدارک دیده شده است.

وی گفت: امشب برنامه ای ویژه و متمرکز با حضور مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده های معظم شهدا و جانبازان و مردم شهرستان فردیس در مسجد جامع المهدی این شهرستان برگزار خواهد شد.



به گفته کرلو کاروان پیاده این شهرستان نیز صبح فردا چهارشنبه از مقابل مسجد حضرت ابوالفضل(ع) شهرک وحدت اعزام خواهد شد.

کردلو همچنین از میزبانی شهرستان فردیس از بیش از چهار هزار زائر حرم مطهر امام خمینی (ره) از نقاط مختلف کشور خبر داد.