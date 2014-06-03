به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا طاهری روز سه‌شنبه با اعلام این مطلب به خبرنگاران گفت: تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف استان و همچنین همکاری و تعامل سازنده معتمدان و ریش سفیدان بخش کورین از توابع شهرستان نصرت آباد منجر به صلح بین دو طایفه درگیر و جلوگیری از خونریزی در این منطقه شد.

وی در تشریح جزئیات بیشتر اظهار داشت: به دنبال ربایش دو نفر به نام های پرویز بهادری و دلاویز شه بخش و به قتل رسیدن این اشخاص اختلافات بین دو طایفه بالا گرفت که با تحقیقات و تلاش های صورت گرفته کدورت های ایجاد شده منجر به صلح و سازش شد.

وی ابراز داشت: با بررسی پرونده و تحقیقات قضایی مشخص شد که نامبردگان توسط گروهی به سرکردگی "م" درکشور افغانستان به قتل رسیده اند.

وی بیان داشت: در رابطه با تلاش بی وقفه و طولانی مدت شورای حل اختلاف بخش کورین و مساعدت علما، بزرگان و معتمدان منطقه اختلاف بین این دو طایفه منجر به صلح و سازش شد.

طاهری با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در استان ظرفیت بسیار مناسبی در راستای رفع کدورت ها و جلوگیری از تبدیل اختلافات جزئی به درگیری و خشونت های احتمالی را دارند افزود: این ظرفیت با همکاری و تعامل معتمدان و ریش سفیدان در طی هفته گذشته تا کنون منجر به برقراری صلح و دوستی بیش از 6 طایفه درگیری در سراسر استان شده است.