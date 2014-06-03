به گزارش خبرگزاری مهر، هيأت عمومي شعب كيفري اصراري ديوان عالي كشور صبح روز سه شنبه به رياست حضرت آيت الله احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور قضات عالي رتبه ديوان عالي تشكيل جلسه داد . در این جلسه بعد از تلاوت كلام الله مجيد ، رئيس ديوان عالي كشور با تبريك اعياد شعبانيه به همه دوستداران و محبان آل الله به مسئله حق گرائي و حق گوئي پرداخته و بيان داشت: كار قضات قطعاً مي بايستي حق گرائي و حق گوئي باشد و بر همين اساس هم بايد به پرونده هاي قضائي رسيدگي شود اگر اينگونه باشد افراد جامعه احساس امنيت و آرامش دارند و رضايت خداوند هم در اين است .

آيت الله محسني گركاني با قرائت حديثي از رسول اكرم ( ص ) كه مي فرمايند : عليٌ مع الحق و الحق مَعَ علي تصريح كردند : علي با حق است ، حق با علي است افزود: در همه حال وظيفه علماء بيان حق است در برابر ظلم ها و باطل ها . خواه حق با مسئله كهنه و قديمي جور دربيايد و خواه با مسئله جديد و نو . اگر حق وفق پندار قديمي و كهنه باشد نگوئيد اين كهنه پرستي است . حق ، حق است در هر صورت و در هر زمان و مكاني كه باشد.

وی ادامه داد: حق و حقيقت هميشه و در همه حال جايگاه والائي دارد و همه شئون جامعه بشري بر اساس حق بايد اداره شود .حق يك پايگاه ثابت و مستقر است كه تغيير ناپذير است . وظيفه همه علماء حق گفتن است اگرچه به زعم بعضي ها تلخ بيايد . نكبت دنيا و آخرت و خسران نصيب عالمان جامعه‌اي مي‌شود كه طبق پسند مردم دنيا طلب حرف بزنند و از گفتن حق خودداري كنند . به خاطر بازار گرمي و مريد بازي خداي نخواسته آخرت را فداي دنيا كنند.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه كرد : عالم بايد چراغ روشنگر باشد و وظيفه عالمان و قضات و همه مديران ارشد نظام و همه آحاد مردم مي بايستي حق گوئي و حق گرائي باشد . خداوند وعده داده است كه باطل نابود شدني است و حق را محقق و پابرجا مي دارد . لذا دانشمندان حق گرا و بويژه قضات محترم همواره با باطل در ستيز باشند و چهره نوراني حق را در پرتو ايمان آشكار و علمياتي سازند .

آیت الله گرکانی با توجه به سالگرد ملكوتي حضرت امام خميني ( ره ) بيان داشت : در سالگرد ارتحال ملكوتي امام رضوان الله تعالي عليه به ملت شريف ايران مخصوصاً جوانان عزيز عرض مي كنم شيوه عدالت و عقلانيت و ولايت مداري را از مكتب امام بياموزيم تا كشورمان از تهاجم فرهنگي قدرت هاي استكباري مصونيت داشته باشد رسالت دانشمندان در حوزه هاي علميه و دانشگاهي در مقابله با هجمه فرهنگي دشمني ضروري و قطعي است.

در اين جلسه آيت الله محسني گركاني ضمن قدرداني از همه قضات عالي رتبه ديوان عالي كشور بخاطر اهتمام بيشتر نسبت به رسيدگي سريع به پرونده ها از كاهش حجم پرونده هاي مسن در ديوان عالي خبر داد. و قابل ذكر اينكه وی از اقدامات معاون قضايي و نظارت ديوان عالي و مخصوصاً مدير كل نظارت تقدير كرد و افزود: با اقدامات انجام شده و پيگيري هاي صورت گرفته از محاكم قضائي هفت استان كشور نتايج مطلوبي حاصل شده و خيلي از پرونده هاي مسن در اين چند ماهه منتج به نتيجه شده و مختومه شده است كه اميد است اين نظارت و پيگيري ها در همه استانهاي كشور صورت گيرد .