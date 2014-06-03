عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حوادث هفته جاری قم 22 مورد حریق، 20 مورد ایمن سازی و چهار مورد نجات انجام شد و همچنین این حوادث 2 فوتی و 9 مصدوم برجای گذاشت.

وی گفت: حریق‌های بوقوع پیوسته شامل 9 مورد ضایعات، یک مورد حریق خودروی خاور، یک مورد حریق منزل، یک مورد حریق پیک نیک، 2 حریق تابلو برق، یک حریق کارگاه نجاری، یک حریق انبار مواد غذایی که منجر به مصدوم شدن سه نفرشد و حریق مغازه باطری سازی با سه مصدوم می‌شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم عنوان کرد: ایمن سازی های انجام شده شامل 6 مورد رها سازی گربه، 2 مورد رهاسازی سگ، یک مورد صید موش صحرایی، یک مورد صید مار، 2 مورد پاره شدن کابل برق، یک مورد سقوط تیر برق، یک مورد معلق ماندن تابلوی تبلیغاتی یک فروشگاه، یک مورد نشت بنزین و 2 مورد قطع آژیر می‌شود.

وی بیان کرد: نجات های انجام شده شامل یک مورد آسانسور، یک مورد اقدام به خودکشی و یک مورد تصادف سواری پژو با خاور که منجر به فوت یک نفر و مصدوم شدن 2 نفر شد می‌شود.

جعفری گفت: از صبح روز 14 خردادماه یک اکیپ عملیاتی به مرقد امام خمینی(ره) اعزام شده و یک اکیپ هم در کیلومتر 45 جاده قم - تهران مستقر می‌شود.