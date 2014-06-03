به گزارش خبرگزاری مهر و بنا بر اعلام روابط عمومی موسسه خانه کتاب، نشست خبری بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل، صبح روز یکشنبه 18 خرداد ماه در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.

این کنفرانس مطبوعاتی در حالی برگزار می‌شود که به روال طبیعی تا الان باید دوره بیست و هشتم جایزه کتاب فصل هم برگزار می‌شد.

بیست‌ و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل 18 آذر 92 فراخوان داد و در حالی که طبیعتاً می‌بایست زمستان 92 برگزار می‌شد، قرار است در فصل بهار جاری برگزار شود.

بر اساس اعلام، نشست خبری بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل، صبح روز یکشنبه 18 خرداد ماه از ساعت 11 تا 13 و با حضور نجفعلی میرزایی، مدیرعامل موسسه خانه کتاب، ‌نجفقلی حبیبی، دبیر علمی جایزه کتاب فصل و مجید غلامی جلیسه، معاون فرهنگی و پژوهشی موسسه خانه کتاب برگزار خواهد شد.