به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی گفت: در اين شرايط كيفيت هوا ناسالم مي باشد و افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

وی افزود: با توجه به پيش بيني سازمان هواشناسي مبني بر احتمال وقوع پديده طوفان همراه با بارندگی و رعد و برق در شهر تهران برای امروز و روز آینده، احتمال افزایش وقوع حمله هاي آسمي در افراد آسيب پذير وجود دارد.

ندافی با بیان اینکه حملات آسمی با علائم كوتاه شدن تنفس، تنگي نفس، سرفه و خس خس كردن سينه بروز مي نمايد، گفت: كودكان، سالمندان و افراد جوان، افراد با سابقه مشکلات آلرژی تنفسی و آسم بيشتر در معرض هستند.

وی یادآور شد: افرادي كه مبتلا به سرماخوردگي (زكام همراه با حساسيت) و يا مشكلات تنفسي هستند و افراد مبتلا به آسم بدون علامت، در زمره گروههای آسیب پذیر هستند. بنابر این به گروههای آسیب پذیر توصیه می شود از تردد در محیط های باز خودداري نمایند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: به تمامی افراد توصيه مي شود در زمان بروز اين پديده حتي الامكان در خانه يا محيط هاي بسته بمانند و درها و پنجره ها را بسته نگاه دارند و در صورت امكان در اماكن داراي سيستم تهويه مطبوع بمانند.

وی افزود: اگر در چنين شرايطي در جاده هستيد و كاهش عمق ديد بر توانايي ديد شما تاثير مي گذارد آهسته تر برانيد و درصورت لزوم با توجه كامل به علايم راهنمايي و رانندگي تا بر طرف شدن شرايط حاد، اتومبيل خود را در نقطه امني متوقف نماييد.

ندافی در ادامه افزود: اگر اتومبيل شما داراي سيستم تهويه مطبوع است آن را در وضعيت چرخش مجدد هوا قرار دهيد تا گرد و غبار ورودي به اتومبيل شما كاهش يابد.