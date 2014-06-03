به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سه شنبه در دیدار معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، ضمن تبریک میلاد با سعادت امام سجاد(ع) اظهار داشت: امروز دنیا تشنه معنویت است و رخدادها به گونه‌ای است که انسان‌ها خسته شده‌اند و دلیل آن بر محوریت مادیات حرکت کردن است.

وی بیان داشت: معنویت در فرهنگ اهل بیت(ع) قرار دارد و چگونگی نشان دادن این فرهنگ به جهانیان کاری است که باید برای انجام آن بسیار تلاش کرد.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: اگر بتوانیم فرهنگ اهل بیت(ع) را به جهانیان نشان دهیم کار بسیار مهمی انجام داده‌ایم و هیچ انسانی نیست که در فطرت به آفریننده خود توجه نداشته باشد و فکر کند که مصنوع است.

بهترین راه برای شناخت خداوند صحیفه سجادیه است

وی افزود: بهترین راه برای شناخت آفریننده، صحیفه سجادیه است و یکی از کارهای متصدیان فرهنگی در جامعه شناساندن فرهنگ اهل بیت(ع) است.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: ما باید برای شناساندن فرهنگ اهل بیت(ع) به مردم دنیا ابزار داشته باشیم و بتوانیم واقعیت‌ها و لطافت و عظمت و شگفتی اهل بیت(ع) را نشان دهیم.

وی یادآور شد: دلیل جایز نبودن نشان دادن چهره ائمه اطهار(ع) در فیلم، این است که نمی‌شود شگفتی‌ها و عظمت اهل بیت(ع) را نشان داد زیرا قابل نشان دادن نیستند.

امام حسن مجتبی(ع) شاید مظلوم ترین امام باشد

این مرجع تقلید با بیان این که هیچکس به اندازه معاویه به اسلام ظلم نکرد، عنوان کرد: امام حسن مجتبی(ع) شاید مظلوم ترین امام باشد زیرا در زمانی زعامت را برعهده گرفت که مردم از جنگ خسته شده بودند.

وی ابراز کرد: جنایت‌های فراوانی معاویه انجام داد و امروزه جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی و تکفیری‌ها همچون اعمال بنی امیه است و اگر این موضوع را به جهانیان نشان دهیم، دنیا تکان می‌خورد.

آیت الله نوری همدانی بیان داشت: باید علل و اسباب ظلم را ریشه یابی کرد و ظالم را نشان داد.

