به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین باغ عنایت صبح سه شنبه در آئین معرفی مدیرکل جدید گمرک استان سمنان که در اتاق بازرگانی این استان برگزار شد ضمن بیان اینکه، نقش گمرک در تحقق اقتصاد مقاومتی مهم است اظهار داشت: حفظ بازار رقابتی ایران و تقویت آن آن بسیار ضروری است.

وی از صادر کنندگان و وارد کنندگان خواستار جلوگیری از ورود و صدور کالاهای بی کیفیت شد.

مدیرکل دفتر هماهنگی استانهای گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجارت ایران با 120 تا 130 کشور جهان تصریح کرد: صادرات تنها منحصر به کالا نیست بلکه صادرات فرهنگی نیز در این عرصه بسیار مهم است و در این عرصه صادرات فرش ایران، صنایع دستی و ... در قالب صادرات فرهنگی مطرح است که در عرصه صادرات نقش مهمی دارد.

گمرک مرزبان اقتصاد ایران است

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان نیز در این مراسم ضمن تقدیر از گمرک استان در ارتقای صادرات و واردات این استان گفت: گمرک مرزبان اقتصاد ایران است.

محمد همتیان با اشاره به این مطلب که گمرک باید برای تقویت صادرات، آسان سازی و استاندارد سازی امور را بیش از پیش اجرایی کند افزود: مسئولان این استان برای تقویت تولید و ارتقای صادرات موظف به حمایت از بخش خصوصی هستند.

وی با تاکید بر استفاده از روش های نوین در گمرک اظهار داشت: محور اصلی گمرک صادرات است و مسئولان باید به روان سازی امور صادرات توجه کنند.

استان سمنان از ظرفیت خوب اقتصادی برخوردار است

مدیر کل قبلی گمرک استان سمنان نیز به فعالیت قریب پنج ساله خود در این استان اشاره کرد و افزود: در این مدت حجم صادرات کالا از 31 میلیون دلار در سال 87 به 155 ملیون دلار در سال 92، واردات کالا از 9 میلیون دلار به 61 میلیون دلار و درآمد گمرک استان سمنان از دو میلیارد ریال به 140 میلیارد ریال ارتقاء یافته است.

علی اکبر شامانی با تاکید بر ظرفیت اقتصادی استان سمنان اظهار داشت: ظرفیت اقتصادی این استان به حدی است که می تواند حجم صادرات و واردات کالا در آن به سالانه یک میلیارد دلار برسد.

علی سعدالدین مدیر کل جدید گمرک استان سمنان نیز در این آئین تسهیل در امور گمرکی به ویژه در بخش صادرات را از مهمترین برنامه ها عنوان کرد و گفت: گمرک مرزبان اقتصاد کشور است و در این عرصه تلاش می کند فعالیت های گمرکی تولید کنندگان و صادر کنندگان تسهیل شود.

در این مراسم که با حضور مسئولان اقتصادی و صاحبان صنایع استان سمنان برگزار شد علی سعدالدین به عنوان مدیرکل جدید استان معرفی شد و از تلاش های علی اکبر شامانی که به مدیرکلی گمرک استان گلستان منصوب شده است تجلیل شد.