به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه نشست نهاد تعامل، با اعلام اینکه بخش عمده مطالبات پيمانکاران خصوصي پرداخت شده است، گفت: 23 هزار و 500 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی که سال های اخیر جمع شده بود، تا پایان سال 92 پرداخت شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: اسفند پارسال برخی فعالان حاضر در نهاد تعامل که پیمانکار طرف قرارداد دولت هستند، حدود 10 هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه داشتند که برخی از آنها برای انجام فعالیت‌های خود از بانک های مختلف تسهیلات دریافت کرده بودند و بخشی از این موارد درهم تنیده است.

وی تاکید کرد: اگر دولت تعهدات خود را به بخش غیردولتی بموقع پرداخت کند آنها نیز می توانند در زمان مقرر بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کنند. امسال نیز دولت تلاش می کند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند.

برنامه اي براي افزايش دوباره قيمت حامل‌هاي انرژي نداريم

نوبخت، هرگونه شایعه درباره افزایش دوباره قیمت حامل های انرژی را تکذیب کرد و گفت: برنامه ای در این زمینه نداریم.

وی با بیان اینکه منابع دولت با توجه به فروش حدود یک میلیون بشکه نفت خام کاهش یافته است، گفت: ظرفیت تولید نفت خام کشور بیش از چهار میلیون بشکه است و تلاش می کنیم با تکیه بر همین منابع و صرفه جویی و مدیریت جهادی و بهینه کشور را اداره کنیم.

سخنگوی دولت افزود: حتی اگر منابع نفتی بنابر هر دلیلی بیشتر از وضع موجود دچار تحریم شود دولت برنامه اداره کشور و حرکت در مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد. خود را برای شرایط بدبینانه آماده کرده ایم اما به وضع پیش رو امیدوار هستیم.

نوبخت درباره موضوع افزایش قیمت خودرو گفت: نظر دولت درباره هر افزایش قیمتی، مثبت نیست و تا آنجا که بتوانیم جلوی رشد قیمت را می گیریم، اما شورای رقابت در جایگاه قانونی خود در این باره تصمیم گیری می کند و باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: دولت با هیچ افزایش قیمتی در زمینه خودرو و یا کالاهای دیگر موافق نیست اما اگر که افزایش قیمتی در این ایام صورت گرفته مطابق قانون هدفمند سازی یارانه ها بوده و دولت هم ناگزیر است.

افراد متقاضي يارانه مي گيرند

وی درباره پرداخت یارانه نقدی در گام دوم هدفمندی یارانه ها گفت: افراد متقاضی یارانه می گیرند. نه فقط یارانه به نیازمندان پرداخت خواهد شد بلکه در مواردی میزان آن هم افزایش خواهد یافت.

نوبخت تاکید کرد: دولت با مردم بر سر پیمان خود است و پرداخت ها به افرادی که درآمدهای کمتری دارند، ادامه می یابد و بسته های حمایت غذایی برای اقشار کم درآمد ارائه می شود.

وی افزود: در اجرای گام دوم هدفمندی بسیاری از افرادی که تا چند ماه گذشته به جهت ناتوان بودن در پرداخت هزینه های درمانی به بیمارستان ها مراجعه نمی کردند، امکان مراجعه به این مراکز را پیدا کرده اند و افرادی که در بافت روستایی کشور زندگی می کنند و افراد زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی تنها پنج درصد از کل هزینه های درمان را پرداخت می کنند. بقیه آحاد جامعه حداکثر 10 درصد هزینه درمان را می پردازند که رهاورد دولت است.