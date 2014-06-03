به گزارش خبرنگار مهر، در نهایت پس از هشدارهای متعدد کارشناسان در خصوص احتمال جیره‌بندی آب و تاثیر بی آبی بر کشاورزی و معادن و صنایع پس از سا‌ل‌ها بی تفاوتی مسئولان به این پدیده هشدارهای رنگ واقعیت به خود گرفت و هم اکنون برای تامین آب شهر کرمان نیز مشکلات متعددی ایجاد شده است.

این روزها اکثر مسئولان شهر در حال آماده کردم اذهان کرمانی‌ها برای پذیرش سهمیه بندی آب در آینده نزدیک هستند گفته می‌شود اگر تنها 20 درصد مصرف آب در بخش شرب صرفه جویی شود در زمینه کمبود آب با مشکل مواجه نخواهیم شد اما کسی به این نکته اشاره نمی‌کند که درصد قایل توجهی از آب موجود در کرمان به دلیل فرسوده بودن شبکه آب در حال هدر رفتن است و یا اینکه 90 درصد آب موجود در استان کرمان به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد اما از این میزان 70 درصد به دلیل آبیاری سنتی هدر می‌رود.

مسئولان زمان چاره اندیشی را هدر دادند

با این وجود سطح آب‌های زیر زمینی در کرمان به دلیل برداشت بی‌رویه کاهش می‌یابد و در مقابل هیچ یک از راهکارهای رفع مشکل آب از یک دهه گذشته تا کنون به بهانه زمان بر بودن اجرا نشده در حالیکه اگر از یک دهه قبل راهی برای حل مشکل اب کرمان اندیشیده شده بود امروز پس از 10 سال با جیره بندی آب در کرمان رو برو نمی شدیم.

هم اکنون نیز راهکار مناسبی برای رفع مشکل کم آبی در کرمان در نظر گرفته نشده است و البته کار ساخت اکثر سدهای استان کرمان نیز نیمه کاره مانده است.

محمدجواد زاهدی، رئیس مجمع نمایندگان کرمان در گفتگو با مهر یکی از مشکلات اصلی شهر کرمان را خشکسالی و کم آبی دانست و خواستار برنامه‌ریزی مسئولان برای حل این مشکل شد.

وی افزود: هم اکنون برخی روستاها به وسیله تانکر آب رسانی می‌شود و با توجه به نزدیک شدن به تابستان از مسئولان می‌خواهیم برای رفع مشکل آب چاره اندیشی کنند.

زاهدی با تاکید بر اینکه باید از همه منابع در دسترس استفاده بهینه شود گفت: یکی از این اقدامات احداث سد در استان کرمان بر روی محدود رودخانه های موجود است که به نظر می رسد با کمبود اعتبار در این خصوص مواجه هستیم.

وی به برداشت بی رویه آب از منابع آب زیر زمینی اشاره کرد و گفت: باید آبهای سطحی را برای تامین آب مورد نیاز در استان بهره برداری کنیم.

وی از رایزنی نمایندگان استان برای حل مشکل خشکسالی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی‌های زمان بندی شده شاهد کاهش مشکلات در این خصوص باشیم.

احتمال جیره بندی آب در کرمان زیاد است

محمد علی توحیدی، فرماندار شهرستان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: یکی از مسائلی که مردم کرمان باید به شدت به ان توجه کنند بحران موجود آبی است.

وی افزود: از هم اکنون باید صرفه جویی کنیم چون سال آبی و فصل بارندگی تمام شده و منابع در دسترس محدود است و باید نیاز تابستان را با استفاده از همین منابع برطرف کنیم.

توحیدی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در شهرستان کرمان گفت: 90 درصد آب شرب کرمان از طریق آب‌های زیر زمینی تامین می‌شود اما بارندگیهای سال گذشته نتوانسته است بر حجم آبهای موجود بیفزاید و باید فکری به حال مصرف آب در تابستان کرد.

توحیدی ادامه داد: در کنار تلاشهای مسئولان مردم نیز باید همکاری کنند و اگر از الان صرفه جویی 20 درصدی داشته باشیم مشکل حل می شود در غیر این صورت جیره بندی آب در دستور کار قرار می گیرد.

وی خشکسالی در سالهای گذشته را دلیل کاهش وضعیت آب های شرب مطلوب نیست و در صورت عدم صرفه جویی در مصرف آب امکان جیره بندی وجود دارد و 500 لیتر در ثانیه آب در کرمان کمبود وجود دارد اما کرمان در هر ثانیه دو هزار و 100 لیتر اب نیاز دارد اما حداکثر برداشتی که میتوانیم داشته باشیم هزار و 560 لیتر در ثانیه است.

وی گفت: در حال حاضر بهترین راهکار مصرف بهینه آب است که مردم باید آن را جدی بگیرند.

هر کولر در 24 ساعت 300 لیتر آب استفاده می‌کند

وی تصریح کرد: مردم در استفاده از کولرهای آبی دقت کنند زیرا این کولرهای در هر 24 ساعت 300 لیتر آب مصرف می کنند ضمن اینکه از مردم می‌خواهیم از آب شرب در شستشوی ماشین و ابیاری استفاده نکنند.

رئیس جهاد کشاورزی شامل استان کرمان در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت منابع اب در بخش کشاورزی با ابراز نگرانی از کم آبی شدید اظهارداشت: وضعیت اب در دشتهای کشاورزی استان کرمان مطلوب نیست و هم اکنون از مرز بحران هم عبور کرده‌ایم.

از مرز بحران گذشته‌ایم

عباس ملایی ادامه داد: هم اکنون تنش آبی در کرمان آغاز شده است و برای عبور از این وضعیت کاری جز مدیریت مصرف نمیتوانیم انجام دهیم.

وی تصریح کرد: استفاده سنتی از اب بخش قابل توجهی از اب کشاورزی را هدر می‌دهد و برای رفع این مشکل تسهیلاتی برای آبیاری مکانیزه در نظر گرفته شود که کشاورزان باید از این طرحها استقبال بیشتری کنند.

ملایی ادامه داد: باید میزان مصرف آب با توجه به آبیاری بهینه باید کاهش یابد.

وی گفت: برداشت آب در برخی از دشتها را بسیار نا مناسب دانست و خواستار توجه کشاورزان به کشاورزی مکانیزه شد.

یک استاد دانشگاه: مسئولان در اسرع وقت طرح تامین آب کرمان را تعریف کنند

محمد اسماعیلی، استاد دانشگاه در کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: متاسفانه در تمام دوره‌ها حل مشکل آب کرمان تنها به صورت شعاری مطرح شده و هیچ گاه اتفاق قابل توجهی برای حل این مشکل نشده است.

وی تصریح کرد: ما نیاز به یک برنامه راهبری در بخش اب داریم که تاکنون عملیاتی نشده شده‌است.

اسماعیلی ادامه داد: این روزها مسئولان از جیره بندی آب سخن می گویند اما سالها قبل ما در خصوص امکان جیره بندی آب هشدار داده بودیم و اکنون نیز هشدار می دهیم در صورت عدم چاره اندیشی نیز سالهای بعد مشکل تشدید خواهد شد.

وی گفت: انتقال آب از خلیج فارس هم در دستور کار قرار دارد اما به تبعات زیست محیطی آن و همچنین هزینه هنگفتی که باید صورت گیرد توجه نشده ضمن اینکه این آب برای تامین آب بخش صنعت است که تنها بخش کوچکی از مشکل رفع می شود زیرا مشکل اصلی ما در بخش کشاورزی است و 70 درصد اب هدر می رود.

وی با ابراز تعجب از وضعیت موجود مکانیزه کردن آب در کرمان گفت: میزان مزارع و باغهای مکانیزه شده در کرمان از برخی از استانهای پر باران کشور بسیار کمتر است که جای سوال دارد.

در استان کرمان شهرهای دهج،جوزن، قلعه گنج، رودبار جنوب، جبالبارز نیز در کنار کلانشهر کرمان با خطر جیره بندی اب مواجه هستند.

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گزارش: مجید قاسمی