به گزاش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان ظهر سه شنبه در این نشست اظهار کرد: استاندار خوزستان خواستار اول شدن ورزش این استان در سطح کشور است که برای محقق شدن این درخواست طرح برنامه ریزی و هدف گذاری هیئت های ورزشی را انجام داده ایم. همچنین برای محقق شدن این خواسته میانگین اعتبار برای هر هیئت حدود 50 میلیون تومان در سال است.

وی افزود: در چند ماه گذشته موفقیت های خوبی را در زمینه قهرمانی کسب کرده ایم. باید از امکانات موجود استفاده کرد و قطعا با برنامه ریزی ها شاهد رشد بهتری در زمینه ورزش استان خواهیم بود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان خوزستان تصریح کرد: در یکی دو هفته آینده شورای ورزش شهرستان تشکیل خواهد شد و اعضای آن نیز مشخص شده اند. در مجمع شورای ورزش استان در حدود 300 تا 400 شرکت می کنند که از جمله شرکت کنندگان شهردارها و فرماندارها هستند.

کیانی زاده بیان کرد: در جهت رشد و ارتقای ورزش استان پنج کمیته شامل ورزش همگانی، ورزش های پایه و پرورشی، ورزش قهرمانی و حرفه ای، ورزش بانوان، اقتصادی و آموزش پیش بینی شده بود که اکنون برای این کمیته ها پیشنهاد می کنیم که رئیس، نائب رئیس، رئیس کمیته و افراد زیربط در این کمیته ها تعیین شوند. طرح های برنامه ریزی شده در این کمیته ها مطرح شده و پس از ارائه مصوبه طرح ها برای اجرا به کل مناطق استان ارسال خواهند شد.

ثبت فوتبال ساحلی جامعه کارگری در سازمان بین المللی کار

هوشمند صفایی مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان نیز در این جلسه با گله از اینکه آئین نامه شورای ورزش به دست ما نرسیده است، گفت: در ساختار وزارت کار و تعاون، تربیت بدنی کارگران مورد توجه قرار گرفته است. امسال بر اساس تقویم ورزشی در 17 رشته ورزشی کارگران استان ما در مسابقات کشوری حضور خواهند یافت.

وی افزود: وزنه برداران کارگر استان اسفند ماه سال گذشته در کشور اول شدند. در سازمان بین الملی کار ثبت جهانی فوتسال ساحلی کارگران برای اولین بار از استان خوزستان صورت گرفت. به نظر من باید در آئین نامه شورای ورزش تجدید نظر شود و در این کمیته ها حتما باید ورزش کارگری نیز لحاظ شود.

فضای سبز شهرها کم است

علی خدادادی هلال احمر استان خوزستان نیز در این جلسه گفت: بیش از صد هزار عضو در جمعیت جوانان هلال احمر داریم. ورزش همگانی در حوزه امداد و نجات می تواند بستر ساز فعالیت بهتر ما شود و نجات غریق و ورزش های رزمی بسیار برای ما مفید است.

وی بیان کرد: در حاشیه شهرها مسائل و پیچیدگی های خاصی داریم و عدم وجود امکانات و بستر مناسب مشکل ما است. تعداد پارک و فضای سبز شهر ما نیز بسیار کم است. نگاه ما باید یک نگاه توسعه یافته و بستر ساز باشد. ما می توانیم در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی که هم با آموزش امکان پذیر است و هم با تمرین کمک کنیم.

عضویت 160 هزار خوزستانی در کانون های فرهنگی

مدیر کل ارشاد اسلامی استان خوزستان نیز با حضور در این جلسه اظهار کرد: هزار کانون فرهنگی با بیش از 160 هزار نفر تحت پوشش فعالیت های فرهنگی در این استان داریم. کانون های تخصصی ورزشی در شهرستان ها تشکیل شده است و سالانه جام ورزشی را در استان برگزار می کنیم.

حجت الاسلام لطف اله سپهر یادآور شد: در حوزه فرهنگ سازی اختصاص بخشی از پخش زنده صداوسیما باید به تولید فعالیت های آموزشی و تولید بسته های ورزشی لازم و ضروری است. همچنین توجه به فرهنگ سازی ورزش های همگانی در صدا و سیما لازم است. در بخش رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها نیز در زمینه اطلاع رسانی و افزایش آگاهی جامعه آماده ارائه خدمت در بخش ورزشی هستیم.

ساخت پارک بانوان ضروری است

الهه موالی زاده مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان نیز گفت: در بحث ورزش و نیروی بانوان مشکلات ما جدی است. یک سری فضای عمومی مانند پارک داریم که بانوان در این فضا تنها می توانند پیاده روی کنند و از سایر بخش های ورزشی محروم هستند. برای تاسیس پارک بانوان بسیار تاکید داریم تا بانوان بتوانند به راحتی از ورزش های عمومی استان بهره مند شوند. یکی از مشکلات ما عدم همکاری بخش های خصوصی هستند که امکانات ورزشی گسترده ای دارند اما تنها مختص نیروهای خودشان است و مردم عام از این امکانات محروم هستند.

وی یادآور شد: از این شورا تقاضا داریم که مصوبه ای را داشته باشد تا بانوان امکان استفاده از این امکانات ورزشی خصوصی موجود در دانشگاه ها، نفت، حفاری، آب و برق و سایر اماکن خصوصی داشته باشند که تمایلات ورزشی آنها ارتقا پیدا کند.

مشاور استاندار تصریح کرد: در باشگاه ها هیچ حمایتی از بانوان نمی شود. به عنوان مثال در رشته فوتسال سه زن اعزامی به تیم ملی از استان داشتیم اما متاسفانه در زمینه حمایت برای اعزام و تمرینات استان ما برای این زنان به خوبی عمل نکرد. توسعه امکانات ورزشی در بخش های عمومی و حمایت از قهرمانان ورزشی استان باید پیگیری شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان نیز با حضور در این جلسه تقاضای توجه بیشتر به ورزش های محلی و بومی استان و حمایت از قهرمانان ملی و استانی و محلی را در آیین نامه شورای ورزش داشت.