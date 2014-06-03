به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرخی ظهر سه شنبه در جلسه امنیت غذایی افزود: تلاش داریم از محل ماده 180 قانون برنامه مساله آب شرب روستاها که نیاز اولیه هر انسان است رفع شود.
فرماندار زنجان ادامه داد: در این خصوص 175 میلیون تومان از منابع شهرستان برای اصلاح شبکه آب و فاضلاب نیکپی اختصاص یافته است.
فرخی افزود: در مصرف آب شرب بین اهالی دوگانگی وجود دارد یکی بخش از مردم از آب تناسب استفاده میکنند یک دسته دیگر از آب چاهی که با کوچکترین سیلاب گل و لای میشود نیاز خود را برطرف میکنند.
فرماندار زنجان گفت: با تشکیل یک ستاد از دستگاههای اجرایی شامل آب و فاضلاب روستایی ستاد بحران استانداری و فرمانداری زنجان روستا به روستا به صورت حضوری بازدید و مشکلات آنها در زمینه آب شرب احصاء میشود.
فرخی افزود: برای حفر چاه دوم و تامین آب شرب سالم شهر نیکپی با شرکت آب و فاضلاب شهرستان اقدامات لازم صورت گرفته تا ظرف 40 روز آب جدید وارد مدار شود که تلاش هستیم با برنامه ریزی جامع و کارشناسی به زودی مشکل آب شرب شهر نیکپی حل شود.
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