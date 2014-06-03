به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمين محمد صادق صالحي منش ضمن تسليت سالروز رحلت بنيان‌گذار جمهوري اسلامي، با بيان اينكه امام خميني (ره) هويت انقلاب اسلامي است، گفت: بايد زمينه پذيرايي هرچه بهتر از زائرين مرقد مطهر ايشان را فراهم كنيم.

استاندار قم با اشاره به اقامت كاروانهاي اعزامي از استانهاي مختلف كشور در قم براي زيارت حرم كريمه اهل بيت(س) و حضور در مسجد مقدس جمكران در روزهاي چهاردهم و پانزدهم خرداد تصريح كرد: قم در اين ايام ميزباني ارادتمندان و عاشقان امام خميني (ره) را به بهترين وجه ممكن انجام خواهد داد.

وي با اشاره به تشكيل جلسات ستاد بزرگداشت استان از مدت ها قبل و اتخاذ تمهيدات كامل در اين ستاد گفت: شهر مقدس قم براي پذيرايي شايسته از مهمانان و عزاداران امام راحل آمادگي كامل دارد.

حجت الاسلام صالحي منش با بيان اينكه تلاش كرده‌ايم تا گره‌هاي كور ترافيكي در اين ايام نداشته باشيم، همكاري هر چه بيشتر مردم و زائرين با مسئولان در اين زمينه را ضروري دانست و افزود: اميدواريم با تدابير اتخاذ شده، كمترين مشكلات و نارسايي هاي خدمات رساني را در ايام الله 14 و 15 خرداد داشته باشيم.