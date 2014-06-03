به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشید کرمی ظهر سه‌شنبه در جلسه امنیت غذایی، نبود اعتبار کافی از مشکلات عمده در شناسایی و حذف دام‎های آلوده به پروسلوز است افزود: یکی از بیماری‎های مشترک بین انسان و دام بروسلوز است که موجب سقط جنین، کاهش تولید شیر، عقیقی و کاهش ارزش اقتصادی و در نهایت حذف دام از چرخه تولید و اقتصاد است.

وی ادامه داد: این بیماری علاوه بر علایم خاصی که دارد موجب ضررهای اقتصادی نیز می‌شود که خصوصیات بیماری، راه‎های انتشار و موانع برخورد با آن با جدیت مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان افزود: واکسیناسیون دام‎ها به دلیل نقل و انتقالاتی که در فصل زاد و ولد دام‎ها صورت می‎گیرد به سختی صورت می‎گیرد که خود دامداران باید در این حوزه نهایت همکاری را با مامورین این اداره داشته باشند.

کرمی افزود: ساختار سنتی دامداری‎ها نیز از مشکلات عمده در این حوزه است که به لحاظ تاسیسات برای اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه و کنترل بیماری با مشکل مواجه می‌شویم که مستلزم بهسازی مراکز است.

همچنین رئیس نظام پزشکی استان زنجان گفت: طرح مدد که حضور متخصصان در مناطق محروم و ویزیت افراد در این مناطق است قبلا به صورت داوطلبانه نیز انجام می‌شد ولی با سیاست‎های وزارت بهداشت و درمان این طرح ساماندهی شده است.

علی بابایی گفت: 14 و 15 خردادماه امسال 20 متخصص در رشته‎های مختلف در شهرستان خدابنده حضور می‎یابند و تا ویزیت بیماران را به صورت داوطلبانه انجام دهند.

وی با بیان اینکه در این خصوص هماهنگی لازم با بیمارستان امیرالمومنین خدابنده صورت گرفته است گفت: امکانات مورد نیاز این متخصص در اختیار آن‎ها قرار داد خواهد شد و این سنت حسنه با توافق نظام پزشکی و خواست بهداشت در استان زنجان اجرا می‌شود.