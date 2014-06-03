به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي اكبر سياري در اين بخشنامه خاطر نشان كرده است : با توجه به اهميت حفظ و تامين سلامت آحاد جامعه و پيشگيري از بروز و شيوع بيماري هاي واگير ، ضرورت دارد دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور با استفاده از همه توان كارگروه سلامت و امنيت غذايي استانها و بهره گيري از توان بين بخشي دستگاههاي اجرايي مسئول ، برنامه ريزي مناسب و دقيقي براي جلوگيري از آبياري مزارع با فاضلاب انجام دهند.

وی تاكيد كرده است: دانشگاههاي علوم پزشكي موظفند گزارش اقدامات انجام شده در استانهاي مربوطه را در اسرع وقت به مركز سلامت محيط و كار معاونت بهداشت وزارت بهداشت ارسال كنند .