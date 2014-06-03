به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس با اشاره به افزایش تدابیر شدید امنیتی در پکن و استقرار نیروهای امنیتی در مرکز شهر در بیست‌ و پنجمین سالگرد کشتار میدان "تیان‌ آن من" از احضار، بازجویی و بازداشت دهها نفر از وکلا، روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالان مدنی در پایتخت در هفته های اخیر خبر داد.



دولت چین همچنین از خبرنگاران خارجی خواسته تا هیچ گزارشی را از سالگرد کشتار تیان‌ آن من منتشر نکرده و به فعالان چینی هشدار داده تا از منازل خود خارج نشوند زیرا در غیراینصورت مورد بازجویی قرار گرفته و بازداشت می شوند.



این درحالیست که اتحادیه روزنامه‌ نگاران از دولت چین به خاطر نقض قانون سال 2008 که بر اساس آن خبرنگاران نیازی به دریافت مجوز غیر از موافقت مصاحبه‌ شونده برای انجام مصاحبه و تهیه گزارش ندارند، انتقاد کرده است.



چاینا دیلی نیز با اشاره به رشد 40 درصدی صنعت روبوتیک و تجهیزات هوشمند در چین در سالهای اخیر گزارش داد که این کشور تا پایان سال جاری میلادی به بزرگترین بازار روبات های جهان تبدیل می شود.



این رسانه چینی با اشاره به برگزاری نخستین نشست روبوتیک چین در شهر "تیان جین" در روز گذشته از نیاز پکن به 35 هزار روبات تا پایان سال جاری خبر داد.



خبر دیگر اینکه "بن کاردین" مدیر زیر شاخه آسیای شرقی کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در اظهاراتی مداخله آمیز خواستار پایان دادن به تنش ها در دریای چین جنوبی از طریق گفتگو میان پکن و همساینگانش شد.



این اظهارات درحالیست که چاک هیگل وزير دفاع آمريکا در اظهاراتی در سنگاپور چين را متهم به ايجاد ناامنی در شرق آسيا و درياي چين جنوبی کرده است.



هيگل با این ادعا که آمريکا به شدت مخالف هر نوع ارعاب، تهديد و توسل به نيروی نظامی در منطقه بوده گفته است: در ماه های گذشته، چين با اقدامات بی ثبات کننده و يکجانبه، ادعاهای خود بر دريای جنوبی چين را تکرار کرده است.