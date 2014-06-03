به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین باقری ظهر سه شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی آمل با بیان اینکه دو کتابخانه عمومی در این شهرستان در هفته دولت افتتاح می شود گفت: شهستان 370 هزار نفری آمل تنها پنج کتابخانه دارد که نیازها را تامین نمی کند.

وی با اشاره به اینکه این شهرستان در مجموع ب 24 کتابخانه نیازمند است، گفت: دو باب کتابخانه عمومی در وسطی کلا و اسکومحله در دست احداث است و در هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد.

باقری به رتبه پنجم آمل در استان به لحاظ زیربنای کتابخانه ای اشاره کرد و افزود: ساخت یک کتابخانه مرکزی که در شأن مردم آمل باشد از ضروریات برنامه ریزی های آینده باید باشد و مردم و مسئولین شهرستان می توانند با تامین زمین های مورد نیاز کمک شایانی به این عرصه نمایند.

وی یادآور شد: شهرستان آمل به لحاظ امانت کتاب رتبه نخست استان را داراست که این موضوع نشان می دهد کتابخوانی در آمل نسبت به شهرهای دیگر در استان از وضعیت بهتری برخوردار است.

شعبانی معاون فرماندار آمل نیز کتابخانه های عمومی را از مظاهر مهم نهادهای فرهنگی برشمرد و گفت: کتابخانه های عمومی می توانند با ایفای نقش مناسب در جامعه در تقویت حوزه فرهنگ نقش اصلی را ایفا نمایند و ساخت کتابخانه های مورد نیاز شهرستان نیز از اولویت های فرهنگی در مدیریت شهرستان خواهد بود.

وی اظهار داشت: آمل به عنوان یک شهر جهانی در عرصه علم و فرهنگ نیازمند خدمات شایسته تری است که همت همه مسئولین فرهنگی شهرستان را می طلبد و با اجرای برنامه های مشترک فرهنگی می توان بهانتظارات پاسخ مناسب داد.

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