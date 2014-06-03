به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، رجب طیب اردوغان از نحوه پوشش اخبار سالگرد اعتراضات پارک گزی توسط رسانه های خارجی شدیدا انتقاد کرد.

وی امروز در سخنانی در جمع نمایندگان حزب عدالت و توسعه در این خصوص گفت: شبکه سی ان ان در جریان حوادث سال گذشته پارک گزی 8 ساعت برنامه تهیه کرد و پخش کرد. چرا؟ برای اینکه در کشور من مشکل ایجاد کند. اما امسال مچ آنها گرفته شد.

وی با اشاره به دستگیری خبرنگار شبکه سی ان ان آمریکا در حال پخش گزارش زنده از میدان تقسیم گفت: اینها ربطی به رسانه های مستقل و بی طرف ندارند .آنها عامل و مامور هستند و کارهایی از آنها خواسته شده است.