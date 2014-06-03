به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اتاف بازرگانی استان کرمانشاه پیش از ظهر سه شنبه در نشست با هیات اقتصادی ترکیه اظهار داشت: کشور ایران از نظر پتانسیل کشاورزی جایگاه بسیار خوبی در دنیا دارد و می تواند به پله های بالای جهان در حوزه تولیدات این بخش صعود کند.

کیوان کاشفی گفت: متاسفانه در حال حاضر مهمترین مشکل ما در بحث کشاورزی، ارتباط بسیار کم مابین کشاورزان و صاحب نظران و اساتید است که این مسئله به نقطه ضعف ما تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه ارتباط بین متخصصان کشاورزی ایران با دیگر کشورهای جهان مناسب نیست، تاکید کرد: همین عامل باعث شده است که در بحث کشاورزی شاهد پیشرفت های چشمگیری نباشیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی کشور و استان کرمانشاه، نبود ارتباط بین تولیدکنندگان داخلی با بازار خارجی است که اگر این معضل برداشته شود، می توان شاهد شکوفایی کشور در حوزه کشاورزی باشیم.

کاشفی بیان داشت: یکی از برنامه های دولت برای ارتقا کشاورزی کشور، تجاری سازی است. ما اگر بتوانیم که این برنامه را عملیاتی کنیم، توانسته ایم حمایت های خود را از کشاورزی نشان بدهیم.

وی اظهار داشت: یکی از برنامه ما در آینده نزدیک، راه اندازی شعبه انجمن محصولات ارگانیک در استان کرمانشاه است که با عملیاتی شدن این طرح می توانیم زمینه صادرات محصولات کشاورزی ارگانیک به خارج از کشور را افزایش دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تاکید کرد: دولت برای همکاری و نیز کاستن از مشکلات بخش کشاورزی به تازگی عوارض صادرات نخود کشور به خارج را حذف است که این برنامه می تواند زمینه گسترش کاشت این محصول در ایران و استان کرمانشاه را به دنبال داشته باشد.

کاشفی بیان داشت: امیدواریم سفر هیات ترکیه ای به کرمانشاه بتواند فصل جدیدی در توسعه کشاورزی این استان به ویژه کاشت محصول نخود به دنبال داشته باشد.