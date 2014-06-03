به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام سید حسن عابدیان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امت واحده اسلامی یکی از موضوعات محوری در قرآن و اسلام است که با وحدت میان آحاد عضو این امت شکل می‌گیرد اضافه کرد: اندیشمندانی از 11 کشور در این همایش حضور دارند و تعداد زیادی مقاله نیز ارسال شده است.

وی افزود: در این همایش که 21 و 22 خردادماه برگزار می‌شود موضوعاتی مانند مولفه های سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امت واحده اسلامی بررسی می‌شود.

دبیر همایش بین‎المللی امت واحده اسلامی اضافه کرد: در این همایش دو روزه و در روز نخست موضوعات علمی توسط کمیسیون‌های علمی مختلف بررسی می‌شود و مراسم اختتامیه در روز دوم با سخنرانی آیت الله سبحانی همراه است.

وی با تاکید بر ضرورت بازشناسی اندیشه های قرآن و اهل بیت(ع) درباره موضوع امت واحده اسلامی اظهار داشت: در این راستا سلسله همایش‌هایی طراحی شده و به تدریج برگزار خواهد شد.

عابدیان از برگزاری 19 پیش نشست تخصصی خبرداد و اضافه کرد: پس از اعلام فراخوان و تمدید شرکت، تعداد 184 اثر به دبیرخانه رسید که در این بین 34 اثر حائز رتبه‎های برتر شدند و از آنان تجلیل خواهد شد.

معاون پژوهش مجتمع عالی فقه عنوان کرد: حجت الاسلام اعرافی، رئیس جامعه المصطفی از دیگر سخنرانان این همایش است و در ضمن همایش 30 تن از طلاب غیر ایرانی نیز معمم خواهند شد.

