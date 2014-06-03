به گزارش خبرنگار مهر، علی پور محمد ظهر سه شنبه در بازدید از مزارع کشاورزی شهرستان سیروان اظهار داشت: کشاورزان سیروانی برداشت محصول غلات در سطح مزارع خود را آغاز کرده اند.
وی ادامه داد: امسال نسبت به سال گذشته افزایش 100درصدی رشد در مزارع گندم و جو داشتیم.
این مسئول بیان داشت: کشاورزی در شهرستان سیروان به عنوان یک ظرفیت بزرگ شناخته می شود و هم اکنون فعالیت اصلی مردم شهرستان است.
وی افزود: در سالهای گذشته توسعه کشاورزی شهرستان سیروان از رشد قابل توجهی برخوردار بوده به طوری که هم اکنون محصولات شهرستان در سطح استان نیز توزیع می شود.
وی تصریح کرد: توسعه کشاورزی شهرستان منوط به ارائه تسهیلات از سوی دولت و همکاری کشاورزان است که در این رابطه طرحهای خوبی در شهرستان اجرایی شده است.
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