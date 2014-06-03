حسام حسینی مدیر اجرایی برنامه‌های فرزاد فرزین خواننده پاپ درباره اجرای این خواننده که 5 خردادماه در جام جهانی فوتبال هنرمندان در قالب فستیوالی بین‌المللی «Art Football» در شهر مسکو برگزار شد و در آن پرچم رژیم صهیونیستی در کنار پرچم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت به خبرنگار مهر گفت: گروه فرزاد فرزین هیچ اطلاعی از حضور رِژیم اشغالگر قدس در جام جهانی فوتبال هنرمندان نداشت و حتی کسی متوجه نشد که پرچم رِژیم صهیونیستی در کنار پرچم ایران قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: گروه اگر متوجه این ماجرا می‌شد قطعا اعتراض خود را نسبت به این موضوع نشان می‌داد و اگر می‌دانستیم قطعا جلوی این مساله را می‌گرفتیم. البته در حال حاضر به شدت از این موضوع ناراحت هستیم. ما هنرمندان ایرانی همچون حکومتمان مواضعی کاملا شفاف در برابر رژیم صهیونیستی داریم.

مدیر اجرایی برنامه‌های فرزاد فرزین با اشاره به اینکه گروه درگیر اتفاقات جام جهانی بوده و متوجه این اتفاق نشده است، گفت: ما آنقدر درگیر مسابقات و وقایع خود جام جهانی بودیم که اصلا متوجه قرار گرفتن پرچم رژیم صهیونیستی در کنار پرچم کشورمان نشدیم.

حسینی تصریح کرد: هیچ کدام از اعضای گروه متوجه قرار گرفتن پرچم رژیم اشغالگر قدس در کنار پرچم جمهوری اسلامی ایران در این برنامه نشدند و گرنه به طور قطع همگی واکنش نشان می‌دادیم.

در این برنامه فرزاد فرزین برای قطعه «با تو» عنوان بهترین تک آهنگ فستیوال را به خود اختصاص داد. این فستیوال بین 16 کشور برگزار شد.