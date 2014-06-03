به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا مدنی قبل از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: کار پژوهشی بر روی اشعار جدید شیخ محمدتقی بهلول آغاز و دیوان جدید اشعار شیخ محمد تقی بهلول چاپ مي شود.

مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری بهلول شگفتی روزگار افزود: این اشعار به همت موسسه فرهنگی و هنری نورابرار در تهران جمع آوری شده است و یک کارگروه پژوهشی از اساتید حوزه ودانشگاه در شهرستان کار بر روی این اشعار را آغاز کرده اند.

وی ادامه داد: بر روی این اشعار اقداماتی شامل ماخذیابی و مستندسازی، توضیح لغات، ویراستاری، شماره گذاری و دسته بندی و دیگر اقداماتی که کمک به فهم بهتر اشعار مرحوم بهلول می کند انجام خواهد شد.

مدنی افزود: امید است در شش ماهه دوم سال 1394 حدود 30 هزار بیت شعر از اشعار مرحوم بهلول به سبک و سیوه قابل قبولی در غالب دو جلد کتاب در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

وی بیان کرد: موسسه فرهنگی هنری بهلول شگفتی روزگار این آمادگی را دارد که تمامی دست نوشته ها، تصاویر، فیلم و اشعار مرحوم بهلول را که در اختیار افراد قرار دارد به نام خود آنان در آرشیو مرکزی این موسسه نگهداری و یا به چاپ برساند.

مدیر حوزه علمیه گناباد در ادامه از آغاز پذیرش سطح دو حوزه علمیه گناباد خبر داد و افزود: ثبت نام پذیرش سطح دوحوزه علمیه از پانزدهم خرداد ماه آغاز مي شود.

مدني افزود: سال آینده تحصیلی حوزه‌ علمیه گناباد تعداد 30 نفر در سطح 2 پذیرش خواهد داشت.

وی گفت: برای حضور طلاب سطح 2 تمامی پیش بینی های لازم صورت گرفته است و در طی سال گذشته زیرساخت های آن آماده شده که می توان در این خصوص به جذب دو استاد از قم اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه همه فعالیت‌ها و اقدامات حوزه‌های علمیه در راستای پذیرش باید هدفمند و برای فهم دقیق آموزه های دینی باشد، ادامه داد: رساندن طلبه‌ها به حدی که مسائل دینی را درک کرده و برای ابلاغ دین تلاش کنند از جمله ماموریت‌های حوزه‌های علمیه است.

مدیر حوزه علمیه گناباد افزود: تبیین صحیح تعالیم قرآن کریم و کمک به تحقق اهداف احکام الهی در جامعه و دفاع از دین از جمله وظایفی است که حوزه‌های علمیه باید برای تحقق آن تلاش کنند و در این راستا تربیت و تامین نیروی انسانی مهم ترین نقش را دارد.

وی بیان کرد: تحصیل در حوزه های علمیه در چهار سطح انجام می شود که شامل سطح یک حوزه ارزش علمی واستخدامی فوق دیپلم، سطح دو حوزه ارزش علمی واستخدامی کارشناسی، سطح سه حوزه ارزش علمی واستخدامی کارشناسی ارشد و سطح چهار حوزه ارزش علمی واستخدامی دکتری است.