به گزارش خبرنگار مهر، تيم فوتبال صبای قم دومین بازیکن از سهمیه‌های مجاز جذب را برای جذب بازیکنان شاغل در تیم‌های لیگ برتری فوتبال كشور از تیم فجر شهيد سپاسي شيراز انتخاب کرد و بدین ترتیب جلال‌الدين علي‌محمدي را برای لیگ دوازدهم به خدمت گرفت.

جلال‌الدين علي‌محمدي از تیم فوتبال فجر شهيد سپاسي شيراز و به دنبال بازی‌های درخشانی که با پیراهن زرد این تیم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور انجام داد مطرح شد اکنون دومین تیم لیگ برتری را در دوران بازیگری خود تجربه خواهد کرد.

این بازیکن فصل گذشته با پیراهن تیم فوتبال فجر شهيد سپاسي شيراز در مسابقات سيزدهمين دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به میدان رفت و در نهایت همراه با این تیم در رتبه نازل چهاردهم جدول رده‌بندی رقابت‌های جام خلیج فارس قرار گرفت و در نهايت تيمش به دسته اول سقوط كرد.

جلال‌الدين علي‌محمدي در حالی به تیم فوتبال صبای قم پیوست که با پیراهن تیم فوتبال فجر شهيد سپاسي شيراز سابقه گلزنی به تیم فوتبال پرسپوليس تهران را دارد؛ بازیکن سابق تیم فوتبال فجر شهيد سپاسي شيراز و در حالی سر از صبای قم در آورد که بعد از پيروز قرباني مهاجم فصل گذشته تیم راه آهن شهرري، دومین خرید صبای قم از جمع بازیکنانی است که صبا مجاز به جذب آنها از سهمیه لیگ برتری خود بود.

از سوی دیگر عباس قاديان بازیکن سابق تیم فوتبال خونه به خونه بابل از تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان و همچنین حميدرضا كاظمي بازيكن جوان فصل گذشته تيم فولاد مباركه سپاهان اصفهان دیگر مهره‌های جدید صبای قم هستند که براي مسابقات فصل جديد ليگ برتر فوتبال باشگاه‌هاي کشور جام‌ خليج‌فارس جذب شده‌اند.

دیگر مهره جدید تیم فوتبال صبای قم که کمتر از 24 ساعت گذشته قرارداد خود را با نهمين تیم فصل گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و یکی از 16 تيم حاضر در فصل جديد ليگ برتر فوتبال منعقد کرد، اميد قرباني بازیکن فصل پیش تیم فوتبال البدر بندر كنگ در لیگ دسته اول جام آزادگان است.

بدین ترتیب صبای قم تاکنون شش بازیکن جدید جذب کرده است در حالی که ابوالفضل ابراهيمي و داود بهادري فوتباليست بومي صبا قرارداد خود را با تیم فوتبال صبای قم برای یک فصل دیگر و حضور در چهاردهمين دوره لیگ برتر فوتبال کشور تمدید کرده‌اند.

همچنین جدایی چند بازیکن از تیم فوتبال صبای قم قطعی شده است که غلامرضا عنایتی و كيوان امرايي و اكبر صادقي رسما از صبا جدا شدند و به تیم‌های فوتبال پديده مشهد پیوستند و به احتمال فراوان چند بازیکن دیگر نیز طی روزهای آینده به صبا اضافه مي‌شوند.