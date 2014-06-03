به گزارش خبرنگار مهر، محمود مقامی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید فرماندار رفسنجان از کشتارگاه‌های مرغ و طیور ستاره کویر و شرکت تعاونی مرغداران رفسنجان، اظهار داشت: در کشتارگاه ستاره کویر ماهیانه بیش از 500 تن مرغ توسط بیش از 50 نفر کارگر ذبح می‌شود ضمن اینکه در کشتارگاه شرکت تعاونی مرغداران شهرستان نیز بیش از 70 نفر مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به اینکه این دو کشتارگاه علاوه بر تأمین نیاز مردم به مواد گوشتی، اشتغالزایی خوبی نیز به وجود آورده اند، بیان داشت: در حال حاضر بیش از یک سوم گوشت مرغ استان کرمان در شهرستان رفسنجان تولید می‌شود.

این مسئول با بیان اینکه ماهانه بین 300 تا 500 هزار جوجه ‌ریزی در سطح شهرستان رفسنجان صورت می گیرد، تصریح کرد: ظرفیت کشتار مرغداری‌ها در ساعت دو هزار قطعه است و به طور میانگین روزانه بین پنج تا 15 هزار قطعه کشتار می‌شود.

مقامی از نظارت مستمر دامپزشکی رفسنجان بر کشتارگاههای دام و طیور خبر داد و افزود: ما به عنوان دستگاهی که متولی نظارت بهداشتی بر فرآورده‌های خام دام و طیور است، هفته‌ای دو بار بر کشتارگاه‌ها نظارت داریم و اگر شکایت‌ مردمی نیز داشته باشیم پیگیری می‌کند.

به گفته وی بیش از 100 نفر در این دو واحد مرغداری به صورت مستقیم اشتغال دارند و دو نفر دامپزشک و دو نفر روحانی بر کار کشتار مرغداری‌ها نظارت دارند.

حمید ملانوری فرماندار رفسنجان نیز در پایان این بازدید از کارکنان این کشتارگاه ها و مدیران عامل آن قدردانی کرد و از آنها بعنوان نیروهای با ارزش کارآفرین نام برد.