به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور مجتبی یزدانی شهردار منطقه یک و دکتر انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) در محل فرهنگسرا برگزار شد و طی آن با حضور حجت الاسلام شهاب مرادی، از شهردار منطقه یک برای همراهی در جریان راه اندازی این فرهنگسرا تجلیل شد.

این فرهنگسرا، جنب حسینیه شماره دو جماران واقع شده است و محلی برای معرفی حضرت امام(ره) و فضایی برای تبادل افکار و آراء اندیشمندان در حوزه های ولایت فقیه ، امام (ره) و مقام معظم رهبری خواهد بود. طراحی و اجرای انواع برنامه های هنری و فرهنگی با موضوع امام (ره)، زمینه آشنایی شهروندان با سیره و راه حضرت امام و ولایت فقیه را فراهم خواهد کرد.

فرهنگسرای امام(ره) با محوطه ای بالغ بر 16 هزار متر مربع ، شامل ساختمانی تاریخی، محوطه نگارخانه، سالن اجتماعات، محوطه غرفه های فرهنگی و کتابخانه خواهد بود. در کنار این فضا ها محوطه زیبا با آبنما و باغ گل و سیبستان از دیگر فضاهای این مجموعه است که محیطی دلپذیر برای عموم شهروندان و بازدید کنندگان را فراهم می کند.

برگزاری انواع برنامه های فرهنگی و هنری پیرامون موضوع ولایت فقیه و آشنایی با دیدگاه های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ، برپایی تورهای امام شناسی برای نوجوانان و جوانان با همکاری مجتمع جماران و مجموعه های مرتبط، برگزاری برنامه های نقد و نظر پیرامون آثار تولید شده با موضوع امام(ره) و برپایی نمایشگاه های موضوعی با محوریت امام و مقام معظم رهبری از جمله برنامه های این فرهنگسرا است.

برگزاری کارگاه های هنری با موضوعات مرتبط با امام و رهبری، ایجاد کانون های فرهنگی و هنری و مطالعاتی با همین موضوع، حمایت از تولیدات فاخر فرهنگی و هنری و برگزاری انواع برنامه های مشترک با مراکز و موسسات مرتبط با انقلاب اسلامی و رهبری از دیگر برنامه های این فرهنگسرا خواهد بود.