به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه کلنگ زنی پروژه مجتمع بنکداران مواد غذایی هگمتان بازار در محل شهرک صنعتی بوعلی شماره دو در نزدیکی فرودگاه شهر همدان و به نام شهرک امور صنفی توسط استاندار همدان و مسئولان استانی انجام شد.

بر مبنای این طرح پنج هکتار از زمین های این شهرک صنعتی به اتحادیه بنکداران شهر همدان واگذار شده و در مجموع 170 قطعه زمین به آنها واگذار می شود و قرار بر این است که با ساخت این شهرک بنکداران راسته حسین خوانی بازار همدان به این مکان منتقل شوند.

استاندار همدان در حاشیه برگزاری این مراسم اظهار داشت: کاری که انجام شده بسیار شایسته است و انتخاب محل نیز مناسب بوده و این کار می تواند در کشور به عنوان نمونه و الگو باشد و با پیگیری مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی و اتحادیه بنکداران اجرای این پروژه در کشور یک الگو مناسب خواهد بود.

محمد ناصر نیک بخت ادامه داد: در اجرای این طرح پنج هکتار از زمین به بنکداران و صنف و اتحادیه مواد غذایی به عنوان پیشرو و پیشقراول واگذار شده و شورای شهر و شهرداری همدان هم باید در انتقال این صنف به مکان موردنظر همکاری لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه بنکداران باید مکانی که درحال حاضر در آنجا هستند را تخلیه کنند، افزود: طوری نباشد که این محل ساخته شود اما باز هم بنکداران در همان جای قبلی مستقر باشند و آنجا را تخلیه نکنند.

استاندار همدان با اشاره به اینکه بعد از صنف بنکداران سایر صنوف مانند صنایع دستی نیز در این محل مسقر می شوند، افزود: مهمتر اینکه این مکان می تواند محلی برای پردازش صادرات برای استان همدان محسوب شود و به عنوان یک منطقه ویژه اقتصادی عمل کند.

نیک بخت با تاکید بر اینکه این محل می تواند به عنوان بارانداز غرب کشور استفاده شود، ابراز داشت: از آنجا که استان همدان با 9 استان کشور همسایه است و فاصله کوتاهی با تهران دارد می تواند جایگاه تهران را برای استان های غربی و جنوبی کشور ایفا کند.

مشکلات شهرک صنعتی ویان تا پایان فصل کاری حل شود

وی در ادامه سخنانش اظهار داشت: باید صنوف مورد نظر برای اسکان در این شهرک صنعتی شناسایی شوند و نباید در انتقال آنها به این محل سختگیری شود و باید طوری عمل کرد که برای حضور صنوف مختلف در این مکان انگیزه ایجاد شود.

استاندار همدان در ادامه گفت: برخی مواقع آنقدر به سرمایه گذار سخت گرفته می شود غافل از اینکه با سخت گیری به سرمایه گذار مانع از سرمایه گذاری افراد بعدی می شویم بنابراین در اجرای این طرح نیز حضور بنگداران و نحوه رضایت آنها می تواند میل و رغبت را در افراد دیگر ایجاد کند.

نیک بخت با بیان اینکه هر کجا آباد شد با سرمایه گذار بخش خصوصی آباد شده، ابراز داشت: دولت و مدیران دولتی نمی توانند سرمایه گذاری کنند و قانون نیز این اجازه را به آنها نمی دهد و ما مدیران اجرایی مدیران هزینه ای هستیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی را باید درک کرد، بیان داشت: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان قول داده که مشکلات شهرک صنعتی ویان را تا پایان فصل کاری حل کند و تا پایان سال هم برای 50 هکتار از شهرک صنعتی بوعلی شماره دو صاحب پیدا کند و پیش قراول این کار بنکداران هستند.

استاندار همدان با بیان اینکه محل این شهرک هم در جای خوبی قرار دارد، عنوان داشت: باید طوری رفتار شود که بنکداران هم مشوق گروه های دیگر برای سرمایه گذاری باشند.